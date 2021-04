Spread the love











Dopo più do otto giorni Fabrizio Corona ha ricominciato a mangiare. Il suo avvocato Ivano Chiesa svela le sue condizioni di salute. Ecco cosa ha raccontato. Fabrizio Corona ha sospeso lo sciopero della fame. L’ex marito di Nina Moric in carcere dallo scorso 23 marzo aveva deciso di non mangiare per protestare contro il suo […]

L’articolo Fabrizio Corona, sospeso lo sciopero della fame in carcere: le sue condizioni proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...