dopo-“leonardo”,-si-pensa-a-“michelangelo”

“Michelangelo” sarà la prossima serie tv dopo “Leonardo”?

Michelangelo Buonarroti potrebbe essere il protagonista di una serie tv. Lo ha detto Luca Bernabei, a capo della casa di produzione Lux Vide che ha realizzato drammi storici di successo come “I Medici” e “Leonardo”.

“Vorrei fare una serie tv su Michelangelo ed il suo rapporto con il Papa durante la realizzazione del Giudizio Universale nella cappella Sistina” ha raccontato Bernabei ai microfoni di RTL 102.5.

Non dovremo attendere questa serie per vedere Michelangelo in azione sullo schermo. Il Buonarroti apparirà nella prima stagione di “Leonardo”: ad interpretarlo è l’attore padovano Pierpaolo Spollon, già visto in DOC – Nelle Tue Mani e Che Dio Ci Aiuti.

Proprio come è avvenuto con “I Medici”, nella cui terza stagione fu introdotto il personaggio di Leonardo interpretato però da Stephen Hagan e non da Aidan Turner, “Michelangelo” potrebbe rappresentare a sua volta la continuazione ideale di “Leonardo”.

Il progetto di una serie televisiva su Michelangelo Buonarroti sembra essere, per il momento, soltanto un’intenzione futura manifestata dal produttore Bernabei. Nel frattempo Lux Vide è impegnata su diversi fronti.

Oltre allo sviluppo dei prossimi progetti come la serie Sandokan con Can Yaman e Luca Argentero e la seconda stagione di DOC – Nelle Tue Mani, sono in partenza le riprese della tredicesima stagione di Don Matteo al via da metà maggio a Spoleto, e della seconda stagione di Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi.

Ci sarà anche una seconda stagione di Leonardo, che come anticipa Luca Bernabei racconterà un Da Vinci inedito nel suo periodo romano. Si parla anche di un settimo ciclo di Che Dio Ci Aiuti. Infine il progetto più ambizioso per Lux Vide, lo sviluppo della serie tv su Gesù Cristo intitolata The Rising.

Insomma, per vedere un’eventuale serie tv su Michelangelo, l’attesa potrebbe non essere breve.