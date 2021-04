Spread the love











Il ddl delega appena approvato in Parlamento rende “universali” gli aiuti per i figli. «Come ente di previdenza dell’avvocatura, già prevediamo un’assistenza mirata per la genitorialità», spiega Roberto Uzzau, consigliere d’amministrazione della Cassa, «se i decreti attuativi della nuova legge lo consentiranno, potremmo destinare le risorse a prestazioni diverse»

