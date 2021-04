Cristina D’Alberto Rocaspana, attrice di un Posto al sole: Il suo compagno è un attore famosissimo | Ecco chi è

Si sono conosciuti ad una cena organizzata da amici che hanno in comune e da allora il loro amore è sbocciato e non si sono più lasciati.

Cristina D’Alberto Rocaspana è una bellissima attrice di soap opera, conosciuta soprattutto per le interpretazioni in Un posto al sole e Vivere.

Cristina ha iniziato la sua carriera come valletta di numerosi programmi importanti, tra i quali Carramba che fortuna! condotto da Raffaella Carrà e L’eredità.

Cristina ha inoltre trovato nel mondo dello spettacolo anche il suo amore, con il quale condivide la vita. Si tratta di un attore molto conosciuto con il quale Cristina ha avuto anche due figli: Francesco e Beatrice.

Il suo amore per la vita

Si tratta dell’attore Daniele Liotti, che Cristina ha conosciuto in un incontro “galeotto” a casa di amici che i due hanno in comune. Da li nasce una potente storia d’amore che li porterà ad essere una coppia affermata e ad avere l’obiettivo comune di creare una famiglia, anche se al momento i due non sono ancora sposati.

Inoltre da poche settimane i rumors intorno alla coppia prevedono che probabilmente Cristina potrebbe essere nuovamente incinta del terzo figlio, una notizia che se confermata sarebbe assolutamente positiva per i due.

Daniele Liotti e la sua malattia

Il marito di Cristina, Daniele Liotti, è anch’egli un attore, anche se ha iniziato la sua carriera precedentemente nel mondo del calcio. Alterna la sua carriera tra la partecipazione alle fiction televisive, tra le quali si ricorda la sua interpretazione più conosciuta in Un passo dal cielo, e il cinema.

Importante anche la presenza di Liotti nella miniserie Il capo dei capi, basata sulla storia reale del boss mafioso Totò Riina.

Daniele è anche fondatore di una onlus che si occupa di supportare la ricerca per due importantissime e gravissime patologie, distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

La onlus si chiama Parent Project ed è stata fondata da Liotti proprio perché anche lo stesso Liotti da anni sta lottando contro una gravissima malattia che lo tiene perennemente in stato precario e che l’attore deve curare per far si che non porti ad uno stato degenerativo in un futuro prossimo.