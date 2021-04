coronavirus-nel-mondo.-fauci:-“gli-sati-uniti-potrebbero-non-aver-bisogno-del-vaccino-astrazeneca”

“Gli Stati Uniti potrebbero non aver bisogno del vaccino COVID-19 di Astrazeneca, anche se otterrà l’approvazione”, lo rivela ì a Reuters Anthony Fauci, il virologo che guida la task force Usa

Il vaccino è stato autorizzato per l’uso da dozzine di paesi, esclusi gli Stati Uniti. Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e capo consulente medico della Casa Bianca, ha affermato che “gli Stati Uniti hanno contratti sufficienti con altri produttori di vaccini per vaccinare l’intera popolazione, e forseanche per i richiami in autunno”.

Alla domanda se gli Stati Uniti utilizzeranno le dosi di AstraZeneca, ha detto: “Ancora non è stato deciso nulla. La mia sensazione è che, dati i rapporti contrattuali che abbiamo con un certo numero di aziende, abbiamo abbastanza vaccino per soddisfare tutte le nostre esigenze senza ricorrere ad AstraZeneca”.

Alla fine dell’anno scorso, il produttore di farmaci e l’Università di Oxford hanno pubblicato i dati di uno studio precedente con due diversi gradi di efficacia del vaccino per un errore di dosaggio. Poi, a marzo, più di una dozzina di paesi hanno sospeso temporaneamente l’uso del vaccino di AstraZeneca dopo che il collegamento a un raro disturbo della coagulazione del sangue. Sempre a marzo, un’agenzia sanitaria statunitense ha affermato che i dati dell’azienda hanno fornito un quadro incompleto della sua efficacia. Giorni dopo AstrZeneca ha pubblicato i risultati che mostravano un’efficacia ridotta, sebbene ancora forte.

Fauci ha detto che “Se calcoliamo il numero (di dosi) che riceveremo da J & J, da Novavax da Moderna e contrattiamo per averne di più, è probabile che possiamo gestire la campagna di vaccinazione, ma non posso dirlo con certezza”.

Covid: Usa, i 50 Stati danno ok a vaccino a 16enni

Tutta la popolazione adulta americana, dai 16 anni in su, puo’ vaccinarsi. Con l’annuncio dell’Arkansas, l’ultimo che ancora non aveva preso una decisione, tutti e cinquanta gli Stati hanno approvato la vaccinazione anche per i piu’ giovani, coprendo l’ultima porzione della popolazione adulta. Il primo a cominciare con la distribuzione delle dosi ai sedicenni e’ stato l’Alaska, il 9 marzo, seguito da Mississippi, West Virginia, Utah e una parte dell’Arizona. Tra lunedi’ e giovedi’ e’ toccato ad altri dodici Stati, tra cui Texas e Connecticut. New York ha annunciato il via alla somministrazione ai ragazzi dal 6 aprile. La California comincera’ il 15 aprile. Gli ultimi, l’1 maggio, saranno Oregon, South Dakota, Nebraska, Hawaii, Alabama e New Jersey.