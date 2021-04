Questi biscotti coniglietto sono un modo divertente di preparare un dessert o una merenda per il periodo pasquale, o anche per l’inizio della primavera. Nei giorni in cui i bambini sono a casa da scuola, questa è anche una ricetta semplice da fare con loro e tenerli impegnati con un’attività creativa.

Il periodo pasquale ha qualche tradizione in meno rispetto a quello natalizio, ma questo non è sempre un limite, a volte facilita le cose e c’è più libertà di preparare ricette originali. In questo caso il facile trucco è tagliare la pasta frolla al cioccolato con delle formine a forma di coniglio. La crema al mascarpone poi è semplice mascarpone zuccherato e aromatizzato con la vaniglia.

Una volta che i coniglietti sono pronti, ci si può divertire nelle decorazioni: con dei confetti si possono fare dei bottoni, con la pasta di zucchero dei dentoni, oppure semplicemente legare al coniglietto un fiocco colorato, come nella foto.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti



Tempo di cottura: 10 minuti



Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

10 persone

Ingredienti

Per la pasta frolla al cacao:

500 g Farina

250 g Burro

200 g Zucchero

30 g Cacao amaro in polvere

2 Uova

Per la crema:

500 g Mascarpone

200 g Zucchero

2 cucchiai Estratto Di Vaniglia

Preparazione

Per preparare la ricetta dei biscotti coniglietto, cominciate con unire in una ciotola la farina e il burro.

Aggiungete lo zucchero, il cacao amaro in polvere e l’uovo e lavorate l’impasto fino a ottenere una palla liscia e omogenea.



Avvolgetela nella pellicola e lasciatela riposare in frigorifero per almeno un’ora.

Stendete la pasta, ricavate dei biscotti e disponeteli su una teglia rivestita di carta da forno.



Fate cuocere in forno a 180° per circa 10 minuti.



Tirate fuori dal forno e lasciate raffreddare.

Nel frattempo, lavorate il mascarpone con lo zucchero sino a quando il composto sarà soffice e cremoso.

Spalmate il composto su metà dei biscotti e chiudeteli con quelli rimanenti.