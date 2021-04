arisa,-ritorno-di-fiamma-con-l’ex-andrea-de-carlo:-matrimonio-confermato?

Spread the love











Dopo l’annuncio della loro separazione Arisa è stata fotografata in compagnia del suo ex fidanzato Andrea De Carlo. Si sposeranno comunque il prossimo 2 settembre? Arisa non è più single. La bella cantante è tornata ha ripreso la relazione con l’ex fidanzato e suo manager Andrea De Carlo. La coppia aveva annunciato il matrimonio il […]

