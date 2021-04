Spread the love











Anna Tatangelo scrive una lettera al figlio Andrea in occasione del suo undicesimo compleanno e la condivide sui social, i fan commentano commossi. Ecco le sue parole. È giunto ormai l’undicesimo compleanno di Andrea, figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Anche se i due musicisti non stanno più insieme come coppia, sono ancora molto […]

L’articolo Anna Tatangelo, su Instagram la lettera al figlio: “Due anni pieni di cambiamenti” proviene da Leggilo.org.

