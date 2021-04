alessandra-amoroso:-ecco-cosa-avrebbe-fatto-se-non-fosse-andata-ad-amici-di-maria-de-filippi

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più apprezzate ed ascoltate del panorama musicale italiano.

La cantante di Galatina è diventata nota al grande pubblico nel 2008 grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi che l’ha incoronata vincitrice della sua ottava edizione.

Dopo l’uscita dal talent, la strada per Alessandra Amoroso è stata costellata da meritati successi grazie ai numerosi dischi venduti ed ai riconoscimenti vinti, ma la cantante in diverse interviste ha fatto una rivelazione importante, perché, qualora non fosse andata bene la sua esperienza ad Amici, avrebbe avuto in serbo un piano B davvero singolare.

Alla vincitrice dell’ottava edizione di Amici non si può certo dire che manchi l’intraprendenza, giacché – come lei stessa ha rivelato – se non fosse diventata una cantante, sarebbe diventata una suora, un po’ alla Sister Act.

Aveva preso questa scelta perché desiderava che la sua voce arrivasse a Dio ed infatti, all’epoca, era stato proprio un sacerdote ad avvicinarla alla musica, in quanto si era accorto della sua bravura e così la fece aggiungere al coro della parrocchia.

Prima di entrare ad Amici, Alessandra era molto dubbiosa ed incerta sul suo futuro: fra i suoi sogni, c’era quello di diventare una poliziotta o aprire un canile tutto suo.

Fonte: giuseppeporro.it