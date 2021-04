Valentina Persia è ormai entrata nel cuore di tutti gli spettatori dell’Isola dei Famosi 2021, soprattutto dopo il siparietto che ci ha regalato ieri sera.

Quando però è arrivato il momento di fare due chiacchiere a tu per tu con la conduttrice, Ilary Blasi, Valentina Persia è scoppiata in lacrime. Perché? Perché alla naufraga è stato mostrato il suo modo di approcciarsi agli altri concorrenti, come quello di una mamma amorevole nei confronti dei figli. Queste immagini hanno riaperto una ferita del passato: la depressione post-partum di cui Valentina Persia ha sofferto.

Ad Ilary Blasi, la naufraga dei Burinos avrebbe rivelato:

Il momento del fuoco è una costante della mia vita. Sono di origini abruzzesi e con i miei figli stringiamo davanti al fuoco e ci raccontiamo ed è una cosa che loro amano tanto. Quando solo lì alcune volte provo una sensazione di paura. Il primo periodo non è stato facile, come non lo è stato per tante altre donne che ci passano e hanno paura di dire della depressione e non sentono un affetto immediato per i propri figli. Alcune volte ho dei flash come se stessi levando del tempo a loro e delle cose che io sto perdendo. Anche se sono consapevole che loro stanno bene, ma mi sento comunque un po’ in colpa per questo. Ad occuparsi di loro ora c’è la mia mamma, che amo e ringrazio”