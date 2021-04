Home » Tv » Uomini e Donne » Uomini e donne: Nicola Vivarelli si sbugiarda. Mai attratto da Gemma?

Che cosa provava Nicola Vivarelli Per Gemma Galgani? Oggi il marinaio di Uomini e donne sostiene che è pronto a conoscere donne solo se lo smuovono dal punto di vista fisico (ed estetico), quindi per gemma ha provato attrazione fisica, anche se poi non si è concretizzato nulla tra di loro? La sua risposta è spiazzante…

Nicola Vivarelli, ex marinaio del cuore di Gemma Galgani, da qualche settimana è tornato in studio a Uomini e donne per poter conoscere una persona che possa fargli battere il cuore. Ma questa donna non è la dama torinese, con la quale evidentemente è finita definitivamente. Durante la puntata del dating show di Maria De Filippi il giovane cavaliere è stato raggiunto al centro dello studio da due ragazze che speravano di conoscerlo. Ma lui le ha mandate via entrambe.

Nicola guarda prima l’estetica in una donna

Il motivo? Pur essendo belle ragazze non ha provato nessun interesse fisico nei loro confronti. Già, nessun interesse fisico. Perché Nicola ha ammesso che non vuole perdere tempo e far perdere tempo a nessuna corteggiatrice: per iniziare a conoscere una persona deve essere da lei smosso dal punto di vista fisico. Se l’estetica non stuzzica certe sue voglie, che per altro ci sono eccome e sono tante, per sua stessa ammissione, è inutile anche sedersi a bere un semplice caffè. L’interesse nei confronti della donna che si trova davanti non vero mai con il tempo. Perché è l’impatto fisico ed estetico che conta di più per lui.

Il problema per le persone che vogliano provare a conoscerlo è che non sa spiegare che cosa di una ragazza lo possa smuovere in qualche modo.”Delle volte bisogna andare più a fondo, non fermarsi al lato estetico. Altrimenti sembri superficiale… Non sembravi esserlo, ma dopo questo sì”, lo ha rimproverano Silvia, la dama veneziana scesa per conoscerlo e da lui rifiutata. Mentre Sirius ha provato a giustificarsi, ecco intervenire Gianni Sperti, opinionista del programma insieme a Tina Cipollari, che lo ha subito punzecchiato:

“Allora con Gemma avevi un’attrazione fisica? Perché altrimenti non si spiega come mai hai voluto approfondire la conoscenza con lei”. Potrebbe interessarti: Uomini e donne: Gemma Galgani svela un segreto

A Vivarelli mai interessata Gemma fisicamente

Vivarelli tergiversa un po’, evidentemente imbarazzato, poi chiarisce che da Gemma era stato affascinato perché conosceva già la sua storia. Che equivale a dire: attrazione fisica per la Galgani zero assoluto. Perché se fosse stato così avrebbe potuto dirlo palesemente. Cosa che non ha fatto. E infatti ne è uscita con l’acerrima nemica diTina Cipollari una bella discussione:

“Sei incoerente”, gli dice gemma, “Mi dispiace quando io faccio degli interventi sulle tue storie e tu mi rispondi in maniera aggressiva e cattiva. Io ci rimango male. Perché i miei non solo attacchi nei tuoi confronti. Evidentemente è successo qualcosa del passato che non ha mai digerito”, replica lui. Il ballo riparatore che segue, però, non sembra avere riparato un granché.