La torta pasqualina è un piatto tipico pasquale che si serve come antipasto o come intermezzo. Ha origini antichissime e che appartiene alla cucina tipica ligure; le famiglie che non avevano un forno a casa portavano la loro torta dal fornaio, perché fosse cotta. Per distinguerla dalle altre, sul bordo venivano incise con un coltello le iniziali di famiglia.

La torta pasqualina originale è una ricetta ricca di simbolismi, che rimandano alla religione cristiana: la tradizione, infatti, vuole che la sua pasta fosse composta da 33 sottilissime sfoglie, proprio come gli anni di Gesù. Nel ripieno, inoltre, ci devono essere le uova sode simbolo della vita che rinasce.

La ricetta originale della torta pasqualina vuole che la pasta sia fatta solo con farina, acqua e olio mentre il ripieno sia fatto solo con le bietole, il formaggio e le uova e che gli ingredienti non siano mescolati tra loro ma inseriti in strati separati.

Il formaggio utilizzato nella ricetta originale della torta pasqualina è la prescinsêua, una cagliata di latte acida molto leggera, praticamente introvabile al di fuori della provincia di Genova, che può essere sostituita con la ricotta.

La regione Liguria, a riconoscimento di questa lunga tradizione, ha chiesto ed ottenuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali l’inclusione della torta pasqualina nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), nella categoria “Prodotti della gastronomia”.

Questa ricetta parte dall’originale, ma la rende un po’ più semplice, soprattutto nella creazione delle sfoglie, che qui sono 5 e non 33. Il trucco è quello di lasciare riposare bene la pasta e poi tirarla molto sottile, le sfoglie vanno adagiate l’una sull’altra e ogni volta vanno spennellate con una buona quantità di olio di oliva, che darà un effetto sfogliato, oltre che dare croccantezza e sapore.

Durata

Tempo di preparazione: 60 minuti



Tempo di cottura: 45 minuti



Tempo totale: 105 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per la pasta:

300 gr Farina 0

150 gr Acqua

30 gr Olio Extravergine D’Oliva

Per il ripieno:

500 gr Bietole

350 gr Ricotta Di Pecora

4 Uova

1 Cipolla

50 gr Parmigiano Reggiano

1 mazzetto Maggiorana

Sale

Pepe

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta pasqualina, per prima cosa preparate l’impasto per la sfoglia: su una spianatoia di legno fate una fontana con la farina, aggiungete il sale e l’olio EVO al centro e iniziate a impastare con una forchetta.

Unite pian piano l’acqua e continuate ad amalgamare prima con la forchetta e poi impastate con le mani fino a ottenere un composto morbido, liscio ed elastico.



Dividete l’impasto in 5 palline uguali.



Coprite e lasciate riposare per 1 ora.

Lavate bene le bietole, eliminate i gambi, e cuocetele in una casseruola con pochissima acqua, coperte.



Scolatele bene, strizzatele e poi tritatele finemente con un coltello.



In una padella rosolate, con un filo di olio EVO, la cipolla tagliata finemente, unite qualche fogliolina di maggiorana e poi unite le bietole tagliate.



Salate leggermente e fatele saltare per qualche minuto fin quando saranno ben asciutte. Lasciate raffreddare.

In una terrina, lavorate la ricotta con il parmigiano, qualche fogliolina di maggiorana e una macinata di pepe.



Unite le bietole raffreddate e amalgamate bene fino a ottenere un composto omogeneo.



Unite un uovo intero e amalgamatelo bene all’impasto.

In un pentolino fate cuocere 3 uova, in acqua fredda, per 8 minuti, sgusciatele e tenetele da parte.

Foderate con carta forno uno stampo del diametro di 20 cm.

Prendete una pallina di pasta e stendetela molto sottilmente con il matterello facendo attenzione a non romperla, e con questa foderate la tortiera facendo aderire la sfoglia al bordo della tortiera.



Spennellate la sfoglia delicatamente con olio evo.



Prendete una seconda pallina di pasta e preparate una seconda sfoglia sempre molto sottile e adagiatela sulla prima.

Farcite la torta con il composto di bietole, ricotta e formaggio in modo da ottenere uno strato uniforme.

Con il dorso di un cucchiaio formate tre o quattro fossette a distanza regolare e adagiatevi le uova sode sgusciate.



Stendete la terza sfoglia sottile e coprite il ripieno premendo leggermente la sfoglia in modo da aderire al ripieno.



Spennellate di olio evo la sfoglia quindi procedete adagiandovi sopra la quarta sfoglia.

A questo punto inserite una cannuccia al bordo della tortiera per soffiare aria e ricoprite con la quinta sfoglia sottilissima.



Ungetele sempre di olio e fatele aderire bene alla teglia.



Tagliate con un coltellino la pasta in eccesso che fuoriesce dal bordo della tortiera e ripiegatela verso l’interno in modo da formare un cordoncino.

A questo punto soffiate aria nella cannuccia fino a gonfiare come un palloncino l’ultima sfoglia.



Togliete velocemente la cannuccia e sigillate il bordo di sfoglia.



Fate cuocere la torta pasqualina in forno a 180 C per 45 minuti circa o fino a quando sarà ben dorata.



Estraetela e fatela raffreddare prima di toglierla dallo stampo.