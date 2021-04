taralli-con-la-glassa-per-la-pasqua:-la-ricetta-pugliese-tradizionale

I taralli con la glassa sono una ricetta tipica pugliese che si prepara a Pasqua. Sono dolci semplici da fare e non servono molti ingredienti. Ecco come farli a casa

I taralli con la glassa compaiono magicamente sulle tavole pugliesi (e di quasi tutte le regioni del Sud Italia) nel periodo pasquale, pronti ad affiancare colombe, uova di cioccolato e tutti gli altri dolci che si preparano in questo periodo dell’anno.

In dialetto pugliese i taralli con la glassa vengono chiamati anche scelèppe (e anche gilepp, lepiddichedd o piddichedde) e la ricetta è quasi un segreto di famiglia. La preparazione non è complicata, il gusto unico e golosissimo. Naturalmente si possono preparare in ogni periodo dell’anno anche se la tradizione, almeno in Puglia, è che si facciano il venerdì Santo.

Taralli con la glassa per la Pasqua: la ricetta

Ingredienti

Per preparare questo dolce tipico pasquale, buono e friabile, vi serviranno: 500 g di farina 00, 80 g di zucchero, 4 tuorli, olio extravergine di oliva, bicarbonato, sale e 1/2 bicchiere di liquore all’anice. Per la glassa, occorrono: 500 g di zucchero, 1 albume, succo di limone e 150 ml di acqua.

Procedimento

Per preparare i taralli con la glassa per la Pasqua si inizia impastando la farina con circa 50 ml di olio extravergine, i tuorli, due pizzichi di sale, lo zucchero, l’anice e, alla fine, un cucchiaino di bicarbonato. Il composto va amalgamato in modo uniforme, con le mani o in una planetaria. Quando la pasta per i taralli è morbida e senza grumi si lascia riposare per circa 20 minuti e poi si divide in parti uguali e gli si dà la tipica forma con il buco in mezzo.

In una pentola si mette quindi a bollire dell’acqua e si lessano i taralli finché non vengono a galla (serviranno circa 7-8 minuti). Questa operazione è indispensabile per dare ai dolci la giusta croccantezza.

Dopo averli scolati vanno fatti asciugare su un canovaccio di stoffa e vanno lasciati riposare per circa 4 ore, finché non saranno completamente asciutti.

I taralli con la glassa vanno poi infornati a 180° per circa 20 minuti, abbassando poi la temperatura a 160° e continuando la cottura fino a che non diventano ben dorati in superficie. Mentre si raffreddano si può preparare la glassa per guarnirli.

Basta far sciogliere – in un pentolino con l’acqua – lo zucchero, l’albume di un uovo già montato e qualche goccia di succo di limone e mescolare tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto cremoso e vellutato.

Con un pennellino, quindi, si passa la glassa sui taralli (oppure si immergono i taralli direttamente nella glassa) e poi si fanno raffreddare e asciugare completamente. Solo a questo punto sono pronti per essere mangiati!