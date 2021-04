“sulle-origini-del-virus-tutte-le-ipotesi-aperte,-anche-quella-del-laboratorio”,-la-rivelazione-dell’oms

Sono stati pubblicati i risultati dello studio internazionale condotto dagli scienziati dell’OMS in Cina per tentare di fare chiarezza sull’origine del Sars Cov2.

Ci sono possibilità che il virus fosse in circolazione prima di dicembre 2019

Si è trattata di una ricerca organizzata dopo mesi di faticose trattative all’interno dell’OMS per trovare una formula che potesse soddisfare tutti gli Stati membri e in particolare la Cina, il Paese ospitante e sotto la lente di ingrandimento. La missione, svolta dal 14 gennaio al 10 febbraio, ha prodotto alcuni interessanti risultati.

Innanzitutto gli scienziati dell’OMS hanno messo in discussione l’elemento temporale: molto probabilmente dicembre 2019 non è il mese in cui si è diffuso il nuovo coronavirus, ma la data potrebbe essere antecedente.

Diversi casi di polmoniti acute riscontrate insieme alla possibilità di casi asintomatici hanno così spinto il team di ricerca a rivedere l’origine cronologica del virus, chiedendo al Governo cinese l’accesso ai dati fino a settembre 2019.

Certo se così fosse sarebbe da riscrivere tutta la storiografia finora accettata. Perché se questo coronavirus è da far risalire all’autunno 2019, non possiamo credere che per oltre tre mesi si sia diffuso solo in Cina, senza oltrepassarne i confini. E allora anche il resto del mondo avrebbe convissuto con il virus per mesi quasi senza accorgersene.

Tutte le ipotesi restano aperte

Lo studio dell’OMS rivela poi altri aspetti in merito all’origine del Sars Cov 2. “Tutte le ipotesi restano aperte”, così si legge nel titolo del comunicato stampa dell’OMS, ma cosa significa?

In pratica nello studio condotto l’Organizzazione si elencano quattro possibilità sull’origine:

Trasmissione diretta dall’animale all’uomo; Trasmissione dall’animale all’uomo attraverso un ospite intermedio; Trasmissione attraverso la catena del freddo; Incidente in laboratorio.

Ed è quantomeno curioso che nella conferenza stampa, il Direttore Generale dell’OMS abbia proprio insistito su questo punto.

Sebbene il team abbia concluso che un incidente di laboratorio sia l’ipotesi meno probabile, ciò richiede ulteriori indagini, potenzialmente con missioni aggiuntive che coinvolgono esperti specializzati, che sono pronto a schierare.

Bisogna continuare ad indagare

Mentre in riferimento all’ipotesi del pipistrello, finora la più accreditata, lo stesso Tedros Adhanom sembra essere scettico: “Il ruolo degli animali nel mercato di Wuhan non è ancora chiaro”.

Per l’OMS quindi l’ipotesi di origine artificiale del virus resta aperta e merita particolare attenzione. E chissà se i debunker accuseranno ora la stessa OMS di “pseudoscienza” e “complottismo”, come era stato fatto finora verso coloro che avevano anche solo paventato l’ipotesi di un’origine artificiale del virus.

Su una pagina Wikipedia dedicata alla “disinformazione Sars Cov2” viene addirittura affermato in maniera perentoria che “l’origine naturale del virus è ritenuta dal mondo scientifico praticamente certa”. Una dichiarazione smentita ora in maniera inequivocabile dall’OMS.

“Questo studio è un inizio molto importante, ma non è la fine. Non abbiamo ancora trovato la fonte del virus e dobbiamo continuare a seguire la scienza”. Perché, come dice lo stesso Tedros Adhanam, la scienza è questo: ricerca, indagine, dubbio e dibattito per arrivare a conclusioni che dovranno essere messe continuamente in discussione.

