Snowpiercer avrà una terza stagione

Snowpiercer 3 si farà

La terza stagione di Snowpiercer si farà. WarnerMedia conferma la notizia del rinnovo martedì 19 gennaio, ufficializzando che l’adattamento del film diretto da Bong Joon-ho, e a sua volta tratto dal fumetto francese del 1982 ideato da Jacques Lob, Benjamin Legrand e Jean-Marc Rochette.

L’esordio di Snowpiercer su TNT, la rete che la trasmette negli Stati Uniti, si è aggiudicato il primato della serie più vista nella televisione via cavo statunitense nel 2020, e il debutto migliore per il canale dai tempi di The Alienist.

Quando esce Snowpiercer 3

Quando esce Snowpiercer 3? Le riprese devono ancora iniziare.

Se si ricominciasse a girare nel corso dell’anno, tra la primavera e l’estate, è altamente probabile che la terza stagione di Snowpiercer potrebbe esordire all’inizio del 2022, ma è più probabile che tornerà nel secondo trimestre del prossimo anno, magari verso maggio, mese in cui esordì nel 2020 la prima stagione.

Per saperlo con certezza, tuttavia, bisognerà aspettare un annuncio da parte di TNT.

Snowpiercer 3 su Netflix Italia

In Italia, la terza stagione sarà disponibile ancora una volta su Netflix, che distribuirà i nuovi episodi a ridosso della loro messa in onda americana sul network TNT. Se il ritorno di Snowpiercer 3 avverrà nei primi mesi del 2022, possiamo aspettarci che quella sia anche la data di uscita su Netflix Italia.

Anticipazioni su Snowpiercer 3

Alla fine della prima stagione di Snowpiercer, i sopravvissuti alla rivoluzione stanno cercando di raccogliere i pezzi e mantenere una fragile pace tra le classi ora unite con Layton (Daveed Diggs) che emerge come leader del treno.

Scoprendo che il signor Wilford (Sean Bean) è vivo ed è alla guida di un treno rivale, Melanie (Jennifer Connelly) si avventura all’esterno per impedirgli di invadere Snowpiercer. Mentre è là fuori, i passeggeri scoprono Alexandra (Rowan Blanchard), la figlia di Melanie che quest’ultima pensava fosse morta, è viva ed è diventata la protetta protetta di Wilford.

Nella seconda stagione, emerge una lotta per il potere completamente inedita, che causa una spaccatura pericolosa mentre le persone sono divise tra la loro lealtà a Layton e al signor Wilford, che ha un nuovo treno, una nuova tecnologia e un piano di gioco che tutti sulle spine. Mentre Layton combatte Wilford per il futuro di Snowpiercer, Melanie sarà a capo di una nuova scioccante scoperta che potrebbe cambiare il destino dell’umanità.

Come finisce Snowpiercer 2, dove siamo rimasti

Alla fine della seconda stagione, il signor Wilford si è impadronito dello Snowpiercer e ha incarcerato Layton. Quest’ultimo guida una ribellione contro il tiranno, riuscendo a separare dieci vagoni dallo Snowpiercer: questo treno ammutinato si dirige al salvataggio di Melanie. Quando Layton e Alex si fanno strada tra la neve per raggiungere la madre di quest’ultima, non sono pronti alla sorpresa che li attende.

Di Melanie non vi è traccia: potrebbe essere morta a seguito della sua permanenza nella stazione di ricerca, sacrificando la sua vita per quei dati meteorologici che potrebbero accendere una speranza per il futuro del genere umano. Melanie è morta davvero alla fine della seconda stagione di Snowpiercer, oppure l’ingegnera ha trovato salvezza altrove?

Cast di Snowpiercer 3

Da sinistra: Daveed Diggs e Jennifer Connelly in Snowpiercer. Credits: Netflix/TNT.

Capitanato da Daveed Diggs (Hamilton!) e il Premio Oscar Jennifer Connelly, il cast di Snowpiercer è completato da Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand e Steven Ogg. A loro si unisce Chelsea Harris nel ruolo di Sykes, braccio destro del signor Wilford.

Snowpiercer 3 in streaming

In streaming, la terza stagione di Snowpiercer sarà disponibile su Netflix in Italia a seguito dell’accordo che la produzione della serie ha stretto un accordo con il colosso del video on demand.