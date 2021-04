Oggi è un altro giorno, Katia Ricciarelli rivela un aspetto molto intimo e dice “Mi sono stancata di …”

Spread the love











Katia Ricciarelli, la nota cantante lirica italiana è stata ospite nella giornata di ieri a Oggi è un altro giorno, il noto programma condotto da Serena Bortone che va in onda tutti i giorni alle ore 14.00 su Rai 1. La cantante sembra essere intervenuta, in collegamento video, direttamente dal giardino di casa e si è concessa un’intervista davvero molto interessante, attraverso la quale si è raccontata a 360°. Nel corso dell’intervista, l’artista avrebbe anche fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole.

Katia Ricciarelli, confessione nel salotto di Serena Bortone

Nella giornata di ieri nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno seppur in collegamento video è intervenuta Katia Ricciarelli, la quale si è raccontata a 360° non soltanto riguardo la sua vita privata ma anche la carriera. La nota cantante lirica avrebbe confessato di aver pensato da ragazza di diventare una suora. Questo sarebbe avvenuto all’età di 17 anni quando frequentava il conservatorio a Venezia e aveva una stanza di circa 1 metro x 2 in affitto insieme ad un’altra ragazza.

Katia all’età di 17 anni aveva pensato di diventare suora

Ad un certo punto, l’artista racconta di aver pensato di diventare suora aggiungendo anche di essere convinta del fatto che ognuno di noi ha un proprio angelo custode che gli rimane sempre a fianco. “Dalla mia vita ho avuto tutto, non potrei pretendere altro. Ora posso solo dare ai giovani”, ha dichiarato la cantante. Ad un certo punto la conduttrice avrebbe rivolto una domanda un po’ strana alla sua ospite, chiedendole se nella vita sia stata un po’ civetta. A tal riguardo, la cantante le avrebbe risposto “Da giovane facevo cadere i fazzoletti per farmi notare… sapessi quanti ne ho persi di fazzoletti!”. A quel punto, la conduttrice le avrebbe detto “Secondo me te li restituivano tutti parli”. A quel punto la Ricciarelli scherzando le avrebbe risposto “Oggi non faccio cadere niente. Mi butto giù dicendo di essere brutta e aspetto che mi si dica che sembro una ragazzina”.

Gli amori di Katia

Inevitabilmente nel corso dell’intervista la Ricciarelli ha parlato anche dei suoi amori, essendo stata fidanzata per tantissimi anni con il grande tenore Josè Carreras. Poi sappiamo tutti che è stata sposata per diversi anni con il grande conduttore Pippo Baudo. Parlando di Carreras, ai microfoni di Oggi è un altro giorno ha dichiarato “Con lui è finita perchè mi sono stancata di fare l’eterna fidanzata”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...