mauro-icardi-posta-una-foto-con-wanda-nara,-ma-commette-una-grandissima-gaffe-nella-didascalia:-la-reazione-della-moglie

Mauro Icardi ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritraeva in un momento di spensieratezza assieme al suo cane Tano e a sua moglie Wanda Nara.

Fin qui nulla di strano se non fosse che la didascalia posta a corredo del post, nella traduzione in italiano, si è tramutata in una vera e propria gaffe che ha suscitato un gran ventaglio di reazioni, da quelle più divertite a quelle più indignate.

La didascalia di Mauro Icardi riportava questa dedica: “Mi Perro y mi Perra”. Un messaggio che voleva essere (forse?) spiritoso, ma che il traduttore di Instagram ha tradotto così: “Il mio cane e la mia pu***na”; un messaggio non esattamente colmo di romanticismo.

Alle parole del marito, Wanda Nara sembra aver fatto buon viso a cattivo gioco, anche se non ha mancato di commentare in maniera sarcastica e parole del giocatore del Paris – Saint Germain:

“Que gracioso (Che spiritoso)”, commenta lei aggiungendo un emoticon accigliata.