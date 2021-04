Maria Teresa Ruta, piovono critiche da Zalletta “Quante bugie..”

Spread the love

Andrea Zelletta coglie l’occasione dell’intervista per sparare a zero sugli ex coinquilini della casa.

Nonostante siano già passate settimane dalla conclusione del GF Vip, i suoi effetti ancora si propagano sul web a colpi di rivelazioni choc; almeno questo è quanto accaduto in questo ore da parte di Andrea Zelletta. Il modello ed ex concorrente della casa, avrebbe fatto delle dichiarazioni non proprio lodevoli su alcuni concorrenti del reality.

In primis gli viene chiesto un parere a caldo su Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga circa la loro relazione. Domanda a cui ha risposto positivamente credendo in questo amore nato e ammettendo di aver pranzato insieme alla nuova coppia accompagnato da Natalia Paragoni, sua fidanzata.

Parole dolci anche per Tommaso Zorzi, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, nonché opinionista dell’Isola dei Famosi apprezzatissimo sui social a quanto pare è riuscito a mantenere un rapporto amichevole con Zelletta: un’amicizia che si sta rafforzando sempre di più, queste le parole espresse dal modello.

Andrea Zelletta, parole al vetriolo contro una concorrente

Invitato a pronunciarsi su un’altra coppia – molto chiacchierata – quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ritiene invece che mai ha nutrito delle riserve nei loro confronti, nè dentro che fuori dalla casa. “Ho visto molta complicità. Quando due persone sono felici posso soltanto essere felice. Spero che il loro amore possa continuare a gonfie vele. Sono solo felice se continueranno insieme.”

Parole meno liete per Maria Teresa Ruta, la concorrente infatti sarebbe agli occhi di Andrea falsa: “Non ho cambiato idea nemmeno alla fine. Uscendo dalla casa ho percepito qualcosa di forzato.”