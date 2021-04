La villa della “strega dell’Ovest” è in vendita

Non è a Oz e non si tratta di un gigantesco e oscuro castello sorvegliato da lupi, api e cornacchie: la casa della Malvagia strega dell’Ovest o, per lo meno, della sua interprete, si trova nella assolata e ridente Los Angeles. La villa che appartenne a Margaret Hamilton, l’attrice che interpretò la nemica di Dorothy nel film del 1939 con Judy Garland, è stata elencata come monumento storico culturale di Los Angeles e ora è stata messa sul mercato per 2,4 milioni di dollari, come riporta il sito Top TenRealEstateDeals.com

Ph. Michael Wilkerson

Villa Courtney fu costruita nel 1926 dagli architetti George J. Adams e Frank H. Harding vicino al Sunset Strip di Hollywood. Margaret Hamilton la acquistò solo successivamente, dopo che la MGM fece uscire “Il Mago di Oz”. Per poter gestire al meglio tutti gli impegni accumulati in 49 anni di carriera, tra film, radio e programmi televisivi, Hamilton decise di acquistare una villa a Hollywood, nonostante passasse buona parte del tempo sulla East Coast.

Ph. Michael Wilkerson

Oggi la casa appartiene a una coppia che lavora nel cinema e che ha recentemente scelto di restaurarla in stile contemporaneo. La villa di oltre 280 metri quadrati fa parte di un complesso di case con una piscina in stile vecchia Hollywood in comune e una cabana. Villa Courtney è stata pensata per tutelare la privacy dei suoi proprietari, per questo è dotata di un ingresso e un tetto indipendenti, un garage privato, una terrazza e un giardino lussureggiante sul retro. All’interno ci sono tre camere da letto, tre bagni, un ampio soggiorno, una sala da pranzo con pavimenti in legno, una cucina e una taverna.