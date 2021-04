jack-vanore,-ex-volto-di-uomini-e-donne-e-l’addio-distruttivo:-la-commovente-situazione

Jack Vanore è tra i personaggi della televisione più amati nel contesto di ‘Uomini e donne’. Un recente avvenimento ha scosso l’ex tronista

Jack Vanore (Instagram)

‘Uomini e donne‘ resta uno dei programmi assolutamente di punta di Mediaset. La macchina costruita negli anni da Maria De Filippi non ha perso un colpo, di fatto restando nell’immaginario collettivo come uno dei format più seguiti dal pubblico. La scelta dell’orario, il primo pomeriggio, ma anche le tematiche leggere, che accompagnano i telespettatori nel post pranzo, hanno fatto si che ‘Uomini e donne’ restasse assolutamente un prodotto di rilievo.

Un’importanza scaturita anche dal numero di personaggi che lo stesso programma ha lanciato all’interno del mondo dello spettacolo. Tronisti e corteggiatrici, ma anche opinionisti e volti che sono poi diventati protagonisti sulle riviste ma anche nei salotti televisivi. Ecco come la De Filippi è stata in grado di mettere su quella che molti definiscono come una “macchina perfetta” per lo show business.

Tra questo di sicuro figura anche Jack Vanore, tra i protagonisti del programma che in pochissimo tempo ha catturato l’affetto del pubblico. Da molti, infatti, Jack è definito tra i protagonisti più veri di ‘Uomini e donne’.

Jack Vanore e l’ascesa in tv

Quello di Jack è stato un percorso cominciato quasi per caso nel mondo della televisione. Appassionato di boxe, che ha praticato anche a livello agonistico, Jack è poi entrato nel programma grazie alla segnalazione fatta alla redazione da un suo amico. Quella Serena Enardu sul trono l’ha attirato, anche se il suo carattere chiuso ha portato chi gli stava vicino a spingerlo verso il ruolo di corteggiatore.

Poi l’abbandono pochi mesi dopo, il passaggio come tronista ed infine la storia con Raffaella Mennoia, una delle autrici del programma con la quale ha avuto una relazione intensa. Jack, poi, è rimasto nel contesto di ‘Uomini e Donne’ come opinionista per diversi anni.

Jack e quell’addio doloroso

Anche Jack, come tanti volti noti ma ovviamente anche persone comuni, è un amante degli animali. Ed in particolare quello per il suo cane è stato un sentimento molto forte, al punto da scuoterlo fortemente al momento della sua morte.

E cosi proprio l’ex tronista ha pubblicato su Instagram un lungo post, dove ha ricordato proprio il suo amico a quattro zampe con parole bellissime e pregne di vero amore.

Che fine ha fatto Jack?

Come detto, è da un po’ di tempo che Vanore non compare tra gli opinionisti di ‘Uomini e donne’. Un addio? Non proprio. E’ stato lui stesso a spiegare, nel corso di recenti dichiarazioni sui social, che non ha assolutamente lasciato in via definitiva. “Per me proprio una famiglia. Quindi assolutamente non è stato un addio, ma semmai un arrivederci”, le sue parole.