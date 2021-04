Iran, c’è il ministro in chat: due ore senza censura su nucleare, Cina e serie tv

“C’è Zarif su Clubhouse!”. Mercoledì, a tarda sera, la chiamata si è diffusa velocemente e con stupore tra gli utenti iraniani dell’app di conversazioni audio che sta diventando un fenomeno politico in Iran, dove i social come Twitter e Facebook sono censurati. Il ministro degli Esteri, Javad Zarif, si è presentato all’improvviso in una stanza virtuale – una chat room – e ha parlato per quasi due ore dell’accordo nucleare iraniano e dell’intesa appena firmata dall’Iran con la Cina, di una serie tv dei pasdaran poco commendevole con la sua figura e del suo futuro politico – “non ho intenzione di candidarmi”, ha ribadito parlando delle elezioni presidenziali di giugno. Il tutto con quasi 8mila persone ad ascoltarlo.

Il ministro è apparso rilassato e disponibile alle domande, anche se gli organizzatori avevano vietato ad alcuni media come la BBC Persia di farne – l’emittente è molto osteggiata dal regime iraniano. Zarif ha comunque risposto a utenti e giornalisti e si è concesso anche una battuta sul divario tecnologico: “Ho un Android, non sono ricco come il resto di voi e ho ricevuto il software beta che consente ad Android di utilizzare Clubhouse solo due ore fa”, ha detto.

Dissidenti e Pasdaran: l’insolito mix degli iraniani su Clubhouse

Clubhouse per ora è una applicazione solo per iPhone. La maggior parte degli utenti in Iran usa sistemi operativi Android, i telefoni Apple sono poco diffusi perché sono costosi e per i limiti che ci sono alle importazioni e all’utilizzo di software occidentali a causa delle sanzioni, eppure già migliaia di utenti nel Paese sono entrati sul social che funziona a chiamata – bisogna essere invitati per poter accedere. Nelle stanze virtuali si incontrano soprattutto attivisti, giornalisti, politici, analisti, ricercatori, ma le conversazioni sono aperte e vivaci e stanno diventando uno strumento importante di discussione in vista delle elezioni presidenziali del prossimo giugno, in un Paese in cui i social sono filtrati, la censura è pressante e il dibattito pubblico è monopolizzato dai media controllati dallo Stato.

Non solo: su Clubhouse gli iraniani sembrano ritrovare un’unità – o almeno, un’interazione plurale – inedita per il dibattito pubblico del Paese: attivisti per i diritti umani e dissidenti discutono insieme a nostalgici dello scià e sostenitori della Repubblica islamica, riformisti e Pasdaran, critici in esilio e pezzi duri del regime.

Zarif ha parlato per due ore a un pubblico eterogeneo, come era successo il 29 marzo durante un’altra conversazione con Rostam Qasemi, comandante delle Irgc – il corpo paramilitare dei pasdaran che è la spina dorsale dell’establishment conservatore in Iran. Alcuni lo considerano un potenziale candidato per le presidenziali, nella chat di Clubhouse si è trovato a rispondere alle domande di un giornalista in esilio e di un dissidente molto critico con la Repubblica islamica. Il moderatore ha interrotto le domande quando hanno cominciato a farsi troppo insidiose, ma una piccola frontiera era stata superata.

Libertà di parola o sorveglianza?

ìHolly Drages, un’analista iraniana dell’Atlantic Council, ha raccontato così una delle conservazioni a cui ha preso parte su Clubhouse: “Un membro del clan Khomeini, un’attivista per i diritti delle donne e un hacker entrano in una stanza. Sembra l’inizio di una barzelletta, ma in realtà è quello che è successo di recente in una chat room di Clubhouse in cui si discuteva se l’hijab debba o meno rimanere obbligatorio in Iran”.

Dal suo esordio, nell’aprile dello scorso anno, Clubhouse si è diffusa rapidamente in diversi Paesi del Medio Oriente e del Golfo, consentendo discussioni aperte su temi sociali e politici solitamente colpiti dalla censura o riservati alle conversazioni private tra persone fidate, anche se diversi esperti e organizzazioni per i diritti digitali hanno messo in guardia dal rischio che si trasformi anche in uno strumento di controllo da Parte di regimi autoritari. L’app ha diverse falle nella sicurezza e nella tutela della privacy.

Secondo i dati riportati da Middle East Eye , “tra il 14 ottobre 2020 e il 2 marzo 2021, l’Arabia Saudita ha registrato 220.486 download dell’app, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato 51.127 download e il Kuwait 18.479”.

Il ruolo dei social sulla politica e l’economia iraniana

Non ci sono dati sugli utenti iraniani dell’app, ma l’impatto che sta avendo sul dibattito politico è visibile. D’altra parte i social media hanno giocato un ruolo importante anche in altri momenti importanti della vita politica iraniana dell’ultimo decennio. Nel 2009 le proteste del movimento dell’Onda Verde furono coordinate anche tramite Twitter, che fu poi filtrato dalle autorità. Nel 2017, il governo cercò di sospendere Telegram, in seguito ad altre proteste di piazza, ma l’applicazione è talmente diffusa tra commercianti e imprenditori che l’impatto economico di una sua chiusura sarebbe stato insostenibile da affrontare: circa 40 milioni di iraniani hanno installato Telegram sui loro smartphone.

Per ora il governo non sembra voler mettere le mani su Clubhouse, politici conservatori e riformisti la usano per fare propaganda o per dibattere, religiosi conservatori si confrontano con attivisti liberali. Almeno fino alle elezioni.