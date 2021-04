emergenza-covid-19.-sindaco-davico:-“chiusura-totale-di-cherasco?-notizia-non-vera!”

Carlo Davico, sindaco di Cherasco

Nessuna “chiusura totale” di Cherasco. Questa la doverosa precisazione del primo cittadino Carlo Davico che, attraverso la sua pagina ufficiale Facebook, ha comunicato alla cittadinanza che non vi sarà alcuna ulteriore restrizione, rispetto a quelle attualmente vigenti.

“Carissimi concittadini, da alcuni giorni molti di voi mi fermano o mi chiamano chiedendomi se è fondata la notizia di una chiusura totale di Cherasco. Volevo rassicurare tutti quanti che si tratta di notizia non vera e priva di ogni fondamento. La situazione dei cheraschesi positivi al Covid non è rassicurante e sono 83. Tuttavia i nostri numeri non si discostano da quelli delle zone limitrofe. Rassicuro tutti che non vi è nessuna situazione fuori controllo ed Invito tutti a non diffondere notizie non veritiere. La cosa da fare, invece, è quella di restare vigili e rispettosi delle regole di base che, purtroppo, abbiamo imparato in questi mesi come la mascherina ben indossata, il distanziamento sociale, il lavaggio frequente delle mani, cercando di affrontare insieme e con responsabilità questo momento che speriamo finisca al più presto grazie ad una accelerazione della campagna vaccinale“.