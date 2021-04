elisa-isoardi-una-furia-contro-gli-altri-sui-naufraghi-“io-non-sono-venuta-qua-per-…”

Spread the love











L’Isola dei famosi è iniziata ormai da diverse settimane e dopo un inizio sprint da parte dei naufraghi, adesso quest’ultimi iniziano ad avvertire le prime difficoltà. Anche Elisa Isoardi sembra abbia iniziato a mostrare i primi segni di cedimento in Honduras, sparando a zero contro diversi compagni d’avventura che a suo dire non contribuirebbero come dovrebbero. Ma cerchiamo di capire che cosa effettivamente sta accadendo in questi giorni.

Isola dei famosi 2021, Elisa Isoardi contro i compagni d’avventura

Non è di certo una novità che all’interno dei reality e dopo alcuni giorni di convivenza, iniziano a sorgere i problemi tra i pali concorrenti. Questa storia si ripete in tutte le edizioni dell’Isola dei Famosi così come di qualsiasi altro reality. L’edizione 2021 non sembra essere da meno. Quest’anno però rispetto ad altri anni, i concorrenti sono stati divisi in due gruppi i quali devono provvedere alle proprie esigenze. Una delle protagoniste indiscusse di questa edizione dell’Isola è stata Elisa Isoardi, la quale già dei primi giorni ha dimostrato grandi abilità nella pesca ed anche nel mantenere il fuoco. Insomma, la Isoardi è stata una leader in questi primi giorni in Honduras. Pare che la naufraga abbia anche costruito una capanna considerata sull’Isola un posto sicuro dove poter almeno trascorrere la notte più sicuri.

Le dichiarazioni della conduttrice

Ad ogni modo, come abbiamo avuto modo di anticipare, sembrerebbe che la conduttrice però abbia iniziato a stancarsi ed a sparare a zero contro alcuni compagni di avventura perché a suo modo non starebbero facendo il loro dovere ed il loro lavoro. Sembra che ci siano alcuni concorrenti che si stiano tanto appoggiando e adagiando sul lavoro degli altri compagni di squadra. “Qui ci sono due isole: l’isola dei muli che ha le mani rovinate e l’isola dei fiati che si riconosce dalle mani, bisogna fare un check delle mani per capire a quale isola si appartiene. Chi ce l’ha ancora fatte, appartiene ai fiati. Io non sono venuta qua per stare senza fare niente”. Queste le parole di Elisa Isoardi, la conduttrice che ha sbottato ed ha messo in chiaro il suo pensiero.

Sull’Isola la tensione è alle stelle

Ormai le dinamiche del gioco sono partite e sembra che le prime liti e discussioni siano già arrivate. In questi giorni, anche due naufraghe sembra che si siano scontrate anche in puntata. Stiamo parlando di Vera Gemma e Valentina Persia. Le due hanno avuto uno scontro acceso, soprattutto dopo che Valentina ha fatto una imitazione “velenosa” della sua compagna d’avventura.

