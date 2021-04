È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici nella bufera, il web in massa “Vergognati”

Spread the love











E’ sempre mezzogiorno la trasmissione condotta da Antonella Clerici nella fascia del mezzogiorno, da settembre ha preso il posto della “La prova del cuoco” fortunatissima trasmissione che negli anni è stata condotta soprattutto da Antonella Clerici e poi, per periodi più o meno lunghi, da Elisa Isoardi. La Isoardi, quando ha chiuso La prova del cuoco che é stata sostituita, appunto da E’ sempre mezzogiorno, è rimasta orfana di programmi da condurre e ha così deciso di rimettersi in gioco e di partecipare, come concorrente a L’isola dei famosi dove sta piacendo molto e dove sta mettendo in luce il suo carattere molto forte e da leader.

Antonella Clerici vuole con se Anna Moroni

Antonella Clerici, che ha iniziato da settembre questa nuova avventura di E’ sempre mezzogiorno, piano piano sta ricreando la stessa atmosfera de La prova del cuoco, trasmissione che si era cucita alla perfezione su se stessa. E tra ciò che ha sempre molto funzionato a La prova del cuoco è stata la presenza di Anna Moroni che quest’anno ha declinato l’invito di Antonella Clerici per le distanza.

Ma, evidentemente, la Clerici non è arresa e continua ad invitarla e così questo mese pare che andrà per una settimana come ospite fissa dalla Clerici.

Proprio qualche puntata fa Anna Moroni è stata di nuovo citata da Fulvio Marino che mentre preparava una ricetta ha detto: “In tutte le case si fa con una ricetta diversa: io ho avuto lunghissime discussione con la nostra amica Anna Moroni, che ha tantissime ricette. Quindi, Anna, oggi faccio una mia versione: stai attenta, guarda e magari interessa anche a te!”

E la Clerici ha aggiunto: “Fra un po’ viene a trovarci, ce l’ha promesso”.

Antonella Clerici nella bufera per la ricetta dell’agnello

In questa settimana di Pasqua tra le ricette che sta proponendo Antonella Clerici nella sua trasmissione E’ sempre mezzogiorno c’è l’agnello ma questa ricetta non è stata presa affatto bene perché ad essere sacrificato è un cucciolo di agnello e il popolo del web si è scagliato contro la Clerici dicendo di tutto.

Infatti, lunedì 29 marzo 2021 Simone Buzzi ha mostrato come si prepara il cosciotto di agnello ripieno che necessita di un cucciolo di agnello di pochi mesi.

Il popolo del web non ha perdonato alla Clerici tanta crudeltà è le hanno scritto sul web di tutto e anche frasi del tipo “Vergognati “ e Ritirati”.

