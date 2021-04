crema-di-arance-e-mandorle-per-la-colomba-di-pasqua

La colomba è il dolce per eccellenza di Pasqua: una fetta alla fine del pranzo non può mancare! L’impasto soffice e il sapore delicato rendono la sua versione tradizionale perfetta per diversi abbinamenti, come ad esempio la crema di arance e mandorle. Una ricetta facile da realizzare e che saprà stupirvi per il suo sapore.

Colomba Classica firmata La Cucina Italiana in collaborazione con Pasticceria San Carlo

Ingredienti

150 g Zucchero



120 g Latte di mandorla



100 g Succo di arancia



80 g Panna fresca montata



40 g Tuorli



30 g Amido di mais



1 Arancia – buccia

Procedimento

Lavare con cura la buccia dell’arancia. In un pentolino versare lo zucchero, l’amido e la buccia dell’arancia, facendo attenzione a non aggiungere anche la parte bianca che può risultare amara. Mescolare il tutto. Unire a filo il latte di mandorle, mescolando a mano con una frusta, così che non si formino grumi. Continuare a mescolare, facendo sciogliere lo zucchero, e poi aggiungere il succo delle arance, precedentemente filtrato.

Mettere il pentolino su fiamma dolce, continuando a mescolare. Dopo circa 3 minuti la crema comincerà ad addensarsi. A questo punto unire i tuorli e mescolare energicamente fino a quando non risulterà bella densa. Spostarla dal fuoco; versarla in un contenitore a parte ed eliminare la buccia dell’arancia. Coprire con della pellicola a contatto, per evitare che si formi la pellicina, e lasciar raffreddare a temperatura ambiente. Una volta raffreddata, aggiungere la panna semi-montata e mescolare in modo da far amalgamare il tutto.

Una volta preparata la crema in accompagnamento, basterà tagliare una fetta di colomba e farcirla. Si può conservare la crema fino a tre giorni dalla data di preparazione in un contenitore ermetico con la pellicola a contatto.

