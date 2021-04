«cat-garden»:-quando-una-boutique-diventa-un-giardino-magico

È un’ode alla primavera, all’aria fresca, ai giardini in fiore: per il lancio della collezione primavera-estate 2021 la Maison Roger Vivier ha voluto portare all’interno delle sue boutique tutta la dolcezza della bella stagione.

Per Gherardo Felloni, creative director del marchio, l’ispirazione è arrivata dopo un soggiorno all’Isola del Giglio, nell’arcipelago toscano. Le acque cristalline, il panorama selvaggio e l’ombra delle pinete lo hanno portato a creare una collezione che racconta la flora locale, con motivi florali e colori che celebrano la natura. Le boutique Roger Vivier, per l’occasione sono state trasformate in “Cat garden”, giardini magici e surreali, il luogo ideale per portare una collezione dal giardino dell’Eden, alla terra. Il verde prato con una punta di acido e il rosa confetto della moquette la fanno da padrone, mentre giganteschi mici guardano fuori dalle vetrine dei negozi, lasciandosi scaldare dalla luce del sole o distrarre dagli uccellini.

Roger Vivier “Cat Garden”

Con i loro movimenti sinuosi quasi femminili, i gatti sono l’animale preferito di Felloni, che ha deciso di costruire per loro un giardino delle meraviglie dove godersi la primavera. Mentre per le sue “Alice in wonderland”, il direttore creativo della maison ha creato una collezione che ruota attorno a stampe e temi floreali su borse, scarpe e accessori mettendo in luce il sapere degli artigiani Roger Vivier. Da Parigi a Milano, da Seul a Tokyo, i “Cat Garden” saranno presenti in versione pop-up per dar vita all’universo Roger Vivier in tutto il mondo.