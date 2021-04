Barbara d’Urso, Lucio Presta gioisce della chiusura di Live, Non è la D’Ursi e quando la D’Urso e la Venier si dimostrano amicizia il figlio di Presta …

Spread the love











Ormai è ufficiale che la trasmissione condotta da Barbara D’Urso la domenica sera Live non è la D’Urso è stata chiusa. Barbara D’Urso, che già conduce ogni giorno dal lunedì al venerdì Pomeriggio 5 e la domenica Domenica Live, ha preso bene la chiusura della sua terza trasmissione anche perchè il contenitore domenicale durerà di più.

Barbara D’Urso scrive a Mara Venier che le risponde

Non appena Barbara D’Urso ha appreso dalla dirigenza di canale 5 che la sua domenica pomeriggio sarebbe durata più del solito e cioè dalle 14:30 circa alle 18:40 e, inevitabilmente, sarebbe andata in concorrenza con la Domenica In di Mara Venier ha raccontato sui social di avere telefonato alla sua grande amica Mara e di averne parlato con lei. Barbara D’Urso ha scritto un post sui social: “Io e Mara Venier. È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene. Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono. I love you”.

Immediata la risposta di Mara Venier che, dal canto suo, ha condiviso la foto di Barbara D’Urso che le ritrae insieme e ha scritto il seguente post: “Avanti tutta Barbara! Per te rispetto, stima, amicizia, questo ci lega davvero e come dice Vasco ‘eh già e siamo ancora qua. Col cuore“.

Niccolò Presta mostra ammirazione per Barbara D’Urso e Mara Venier

Appena saputa la notizia della chiusura di Live non è la D’Urso, Lucio Presta l’agente di tantissimi vip e marito di Paola Perego, si era detto soddisfatto della chiusura di una trasmissione trash e si augurava che dopo questa altre trasmissioni seguiranno la stessa sorte.

Invece, sui social, è intervenuto il figlio di Lucio Presta, Niccolò Presta che, dopo aver letto lo scambio di battute tra Mara Venier e Barbara D’Urso ha scritto così sui social: “Brave, queste cose fanno bene alla televisione“.

