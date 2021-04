avanti-un-altro:-himorta-diventa-un-fumetto

Spread the love

Himorta, alias La Manga di Avanti un altro!, è al suo debutto nelle librerie con “La carta del fuoco”, il suo primo fumetto. Da quando La Manga fa parte del Salottino di “Avanti un altro!”? Come si è avvicinata al mondo dei fumetti Himorta, l’influencer donna più seguita in Europa in ambito cosplay?

È da poco disponibile in tutte le librerie “La carta del fuoco”, il primo fumetto di Himorta, l’influencer donna più seguita d’Europa in ambito cosplay con oltre 1 milione di followers su Instagram.

Himorta è nota come La Manga del Salottino di “Avanti un altro!” condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti su Canale 5 dal lunedì al venerdì.

Dall’11 aprile l’inossidabile duo sarà anche al timone di “Avanti un altro pure di sera con ospiti vip”.

Himorta dal cosplay ad Avanti un altro

Himorta, al secolo Antonella Arpa, è un fenomeno tutto italiano, una storia unica nel suo genere.

Antonella, fin da bambina, ha rincorso il mondo dei fumetti e ha conquistato il grande pubblico tra tv e social vestendo i panni di oltre 200 personaggi tra videogames, manga, serie Tv, cartoni animati, cinema e comics stessi.

Dal 2016 è La Manga di “Avanti un altro!”, game show in onda su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, dove interroga i concorrenti proprio sul mondo fumettistico.

Grande amante dei manga, sei anni fa Antonella ha deciso di rendere omaggio ad una delle sue opere giapponesi preferite: One Piece.

Veste i panni di Ace Pugno di Fuoco e si innamora perdutamente del mondo cosplay tanto da diventarne in breve tempo un’icona di stile e originalità.

Ha detto Himorta che nel corso negli ultimi sei anni ho interpretato innumerevoli personaggi ma ne “La carta del fuoco” per la prima volta è veramente se stessa.

Oltre alla supereroina, ha spiegato, nel fumetto si può trovare molto di Antonella e delle sue passioni quotidiane, dai suoi adorati cani fino alla passione per lo sport, gli eventi e la musica.