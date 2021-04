arriva-l’ultima-puntata-di-svegliati-amore-mio 

Di Svegliati amore mio l’ultima puntata quando va in onda su Canale 5?

La fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi con protagonista Sabrina Ferilli, Svegliati amore mio, debutta mercoledì 24 marzo 2021 su Canale 5 con la prima puntata. L’episodio di esordio conquista 3.814.000 spettatori (4.142.000 nella fascia di prime time) con uno share pari al 16.1%. I picchi più alti per il primo appuntamento arrivano al 21.35% di share. È un ottimo inizio per questa fiction che è composta da tre episodi. Di Svegliati amore mio l’ultima puntata quando va in onda su Canale 5? Il finale di Svegliati amore mio è previsto mercoledì 7 aprile 2021 in prima visione.

L’appuntamento con la fiction in tv è il mercoledì sera, salvo variazioni di palinsesto in corsa. Nelle serate di mercoledì 24 marzo 2021, mercoledì 31 marzo 2021, mercoledì 7 aprile 2021 ha spazio questo “racconto di impegno civile”, come definito da Giancarlo Scheri, il direttore di Canale 5 all’indomani del debutto della fiction.

Svegliati amore mio, finale e numero di puntate

Ettore Bassi in Svegliati Amore Mio

È sempre Giancarlo Scheri, il direttore di Canale 5, commentando gli ascolti della prima puntata del 24 marzo 2021 a porre l’accento sull’importanza di questa fiction. Svegliati amore mio è una “storia che risveglia la sensibilità su temi quanto mai attuali”. Portando sul piccolo schermo tematiche come “l’importanza della cura dell’ambiente che ci circonda”, Svegliati amore mio può lasciare il segno. Non solo, proprio per questo aspetto di contemporaneità “tante famiglie potranno riconoscersi”.

Con la messa in onda dell’ultima puntata di Svegliati amore mio, mercoledì 7 aprile 2021, si chiude una storia di grande coraggio e determinazione portata avanti da Nanà Santoro (Sabrina Ferilli).

Come accennato, il numero di puntate totali di Svegliati amore mio è tre. In questo caso, a differenza di altre fiction italiane, un episodio coincide con una puntata. Sono tre gli appuntamenti su Canale 5 per i tre episodi, mandati in onda singolarmente uno a settimana.