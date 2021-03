antonella-clerici,-la-rai-ha-deciso:-pubblico-spiazzato

Una decisione che spiazza il pubblico, la Rai e Antonella Clerici hanno lasciato senza parole tutti i telespettatori affezionati alla conduttrice

Nonostante lunedì 5 aprile sia Pasquetta, il palinsesto Rai non subirà variazioni, pertanto, Antonella Clerici andrà in onda per un’ora e mezza col suo programma È sempre mezzogiorno. Dalle 11:50, fino alle 13:30 per lasciare spazio al TG, dunque, la conduttrice sarà in onda per tutti gli spettatori italiani che vorranno seguirla come di consueto.

Quest’anno, la scelta di lasciare il palinsesto invariato è stata data anche dal fatto che gli italiani sono costretti in casa pertanto, l’intrattenimento è fondamentale. Privare un telespettatore del proprio programma preferito sarebbe un vero e proprio danno al morale degli italiani che vivono già una situazione difficile. Ecco da dove viene la decisione di lasciare in onda Antonella Clerici piuttosto che sostituirla con uno dei consueti film Rai.

Antonella Clerici, ottime notizie dalla Rai: il palinsesto di lunedì 5 aprile

Non sarà soltanto Antonella Clerici ad intrattenere gli italiani questo lunedì di Pasquetta un po’ atipico, infatti anche Marco Frittella e Monica Giandotti resteranno con Unomattina, Eleonora Daniele con Storie Italiane, Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, Alberto Matano con La vita in diretta, Flavio Insinna con L’Eredità e per finire Amadeus con Soliti Ignoti.

Lunedì 5 aprile – Rai Uno

06:00 – Rai – News24



06:15 – Parlamento Punto Europa

06:45 – Unomattina



07:00 – TG 1



07:10 – Che tempo fa

07:12 – Unomattina



07:30 – TG 1 L.I.S.

07:33 – Unomattina



07:49 – Che tempo fa

07:51 – Unomattina



08:00 – TG 1



08:25 – Che tempo fa

08:27 – Unomattina



09:00 – TG 1



09:07 – Che tempo fa

09:09 – Unomattina



09:30 – TG1 FLASH



09:35 – Parlamento Telegiornale

09:38 – Unomattina



09:50 – TG 1



09:55 – Rai 1 presenta Storie italiane

11:55 – E’ sempre mezzogiorno



13:30 – TELEGIORNALE



14:00 – Oggi è un altro giorno

15:55 – Il Paradiso delle Signore 5 – Daily Stagione 3



16:45 – TG 1



16:55 – TG1 Economia



17:00 – Che tempo fa



17:05 – In diretta dallo Studio 3 di Via Teulada Rai 1 presenta La vita in diretta

18:45 – L’Eredità per l’Italia



20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno



21:25 – La fuggitiva



23:30 – Sette – Storie



23:45 – TG1 Sera



23:52 – Sette – Storie