alberto-matano,-roberta-morise-sui-social-gli-scrive-“mi-manchi-“-e-il-web-impazzisce

Roberta Morise è molto amica di Alberto Matano e la loro amicizia è sotto agli occhi di tutti, visto che molto spesso con post e foto sui social condividono con i loro follower il loro affetto. Sempre più spesso, infatti, la showgirl e il conduttore de La vita in diretta hanno pubblicato su Instagram Stories delle storie di loro due insieme. Infatti, oltre ad essere amici, hanno le stesse origini, essendo entrambi calabresi.

Roberta Morise sente la mancanza di Alberto Matano

Purtroppo l’attuale situazione che stiamo vivendo tutti noi, non ci permette di spostarci liberamente come vorremmo ed ancora, è sempre più difficile incontrarci con i nostri cari. Proprio per questo motivo, Roberta Morise avrebbe risposto alla storia di Alberto Matano insieme ad una sua amica, rispondendo “Mancate”. La showgirl a quanto pare sentirebbe la nostalgia di Alberto Matano. Tranquilli, non c’è nulla sotto, ma semplicemente Alberto Matano e Roberta sono molto amici. Anzi, poche settimane fa si sarebbe diffusa una notizia secondo la quale, la showgirl avrebbe un flirt con Giulio Fratini, il noto imprenditore 30enne nonché ex di un’altra showgirl, Raffaella Fico. A lanciare questa indiscrezione pare sia stata proprio la Morise, che ha pubblicato sui social una foto molto tenera che li ritrae insieme. Poi, si sarebbe parlato di questo flirt anche a Detto Fatto, la trasmissione condotta da Bianca Guaccero e Jonathan. Ma come stanno davvero le cose tra di loro? È proprio amore tra Roberta Morise e Giulio Fratini?

È amore tra Roberta e Giulio Fratini?

I due, sembrano essere usciti allo scoperto ormai da diversi giorni e se inizialmente si parlava di un flirt, adesso sembra che la storia sia stata ufficializzata. La stessa Roberta ha infatti pubblicato una foto che li ritrae tutte e due insieme. Lei appare felice e spensierata, mentre lui l’abbraccia da dietro e poggia le sue mani sui suoi fianchi. Insomma, una posa molto tenera che la dice lunga sui due. A quanto pare la relazione tra i due dura soltanto da pochi mesi. Chi lo sa se tra Roberta e Giulio sarà vero amore o si tratta soltanto di un flirt temporaneo.

Roberta Morise, un momento super per la showgirl

Roberta sembra stia vivendo un momento davvero molto felice non soltanto da un punto di vista professionale, ma anche privato. Dopo aver lasciato I fatti vostri, la showgirl è entrata a far parte del cast del programma Detto Fatto, dove tiene una rubrica che si occupa di musica.

