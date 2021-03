Vincent Darré immagina una collezione chic e stravagante per Monoprix

Dopo le collaborazioni con India Mahdavi e Da/Da, Monoprix ha dato questa volta carta bianca a Vincent Darré.



In uno spirito da picnic chic, Darré ha disegnato una collezione di arredamento in linea con il suo universo stravagante e anticonformista. Ex braccio destro di Karl Lagerfeld, è passato facilmente dalla moda alla decorazione qualche anno fa per diventare una delle figure più in vista del momento.



Amante del surrealismo e dell’arte barocca, questo decoratore dall’immaginazione esuberante traspone qui i suoi disegni solari alla Cocteau e il suo bestiario fantastico alla Dalì. La teiera diventa un cigno maestoso, la brocca un pulcino gioioso, la lampada un’ape…. Con Vincent Darré, la vita è un palcoscenico e gli oggetti vanno oltre la loro funzione per portare una gradita dose di follia nella vita quotidiana. Da scoprire esclusivamente da Monoprix e su www.monoprix.fr

Tappeto in cotone, 120 x 180 cm, 65 €





Sedia a righe blu in metallo, L. 75,7 x L. 52,5 x H. 99 cm, 120 €

Lampada ape in vetro, H. 59,9 x L. 22,6 cm, 110 €

Teiera in ceramica, H. 32,7 x L. 17 cm, 40 €

Piatto in ceramica, D. 20 cm, 7 €

Tazza in ceramica, 5,5 cm, 4 €

Tavolino in metallo nero, H. 50,5 x L. 65,1 cm, 89 €.

Articolo originale pubblicato su AD France