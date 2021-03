Vaccini, Regione: inviati 115.000 sms.

“Ieri sera abbiamo ultimato l’invio di 115mila sms per fissare gli appuntamenti agli over 80 che ancora non hanno ancora ricevuto il vaccino”.

E’ quanto rende noto la direzione generale Welfare di Regione Lombardia dopo la denuncia di disguidi da parte di ultraottantenni e dell’opposizione in Consiglio regionale.

“Evidentemente le persone che ancora non hanno ricevuto la comunicazione – aggiungono -, fanno parte di quei 50mila che al momento dell’adesione alla campagna vaccinale non avevano dato come recapito il numero di un cellulare, ma un telefono fisso, ma che saranno contattati entro domani, oppure dei 25mila che erano stati indirizzati verso centri lontani più di 30 chilometri e che saranno contattati entro domani dalle Ats per stabilire un appuntamento più vicino”. (ANSA).