una-vita,-anticipazioni-oggi-31-marzo:-felipe-ha-dubbi-su-genoveva

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 31 marzo 2021. Ursula ha cercato di insinuare in Felipe il dubbio che Genoveva lo stia ingannando. L’avvocato, però, sembrava non prestarle ascolto. Ma che cosa dice poi Alvarez-Hermoso parlando con Liberto? Che cosa lo preoccupa?

Felipe confida a Liberto di nutrire dubbi sulla buona fede di Genoveva. La Dicenta è riuscita a mettergli la pulce nell’orecchio?

L’ex domestica della Salmeron aveva detto ad Alvarez-Hermoso che Genoveva lo sta ingannando, ma l’avvocato sembrava non averle creduto.

Ursula, poi, in preda ai suoi deliri, si intrufola in casa di Genoveva e ruba un ritratto. Che cosa vorrà fare?

Santiago chiede denaro a Genoveva per lasciare Acacias con Marcia.

Dopo l’arresto di Cristobal Cabrera, Felipe ha affrontato Ursula, accusandola di essere stata lei a chiamare l’uomo nel quartiere, per uccidere Genoveva.

Ursula ha negato, ma Felipe ha giurato che avrebbe fatto il possibile pur di vederla in carcere.

I domestici boicottano il Salon Servanteu a causa dei monologhi noiosi di Rosina. Dal canto suo la moglie di Liberto non ritiene i domestici al suo livello e dà forfait.

Camino e Maite sono sempre più intime e vicine. Cinta ed Emilio hanno qualche incomprensione nata dalle diverse aspettative rispetto al matrimonio e alla prima notte di nozze. Pasamar riuscirà a recuperare con la fidanzata?

Marcia cerca di dimenticare Felipe. Santiago pare interessato a un baro, Bonifacio, che si aggira per il quartiere, ma Cesareo lo tiene d’occhio.

Santiago torna alla pensione ferito. L’uomo dice a Marcia di aver avuto una lite con un garzone al mercato. Cesareo gli intima di stare alla larga da “Il Guanto”. Santiago reagisce in malo modo.

“Una Vita”, ideata da Aurora Guerra, va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 3 aprile “Una Vita” vi aspetta sempre su Canale 5 dalle 14.10 alle 15.30 prima di “Verissimo”-