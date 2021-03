tutto-su-outlander-6

Outlander 6 stagione quando esce? Ipotesi sulla data di uscita

Il rinnovo di Outlander 6 stagione arriva in contemporanea con quello della quinta. In un colpo solo l’amministratore delegato del canale Starz annuncia ufficialmente la quinta e la sesta stagione della serie televisiva.

“I fan possono stare tranquilli che la loro amata Claire e Jamie saranno di nuovo alle prese con nuove sfide, avversari e avventure nelle stagioni cinque e sei mentre approfondiamo la storia americana e continuiamo la storia dei Fraser mentre si insediano nel Nuovo Mondo“, queste le parole dell’amministratore delegato della Starz, network di produzione della serie, Chris Albrecht.

Continua la trasposizione televisiva della saga Outlander della scrittrice Diana Gabaldon intitolati La croce di fuoco e Nevi infuocate. La saga conta nove volumi, motivo per il quale è possibile che la serie prosegua con nuove stagioni anche dopo la sesta.

Appurato che Outlander 6 stagione è in cantiere, è possibile ipotizzare una data di debutto per il sesto ciclo di episodi. La quinta stagione di Outlander infatti, arriva a il 16 febbraio 2020 sul canale via cavo statunitense Starz. In Italia debutta il 6 marzo 2020 su Fox Life e si conclude il 25 giugno 2020 con ben quattro episodi. Outlander 5 si chiude con le puntate 9, 10, 11 e 12 che si intitolano rispettivamente Mostri ed eroi, La misericordia mi seguirà, Spuntino da viaggio e Mai, amore mio.

Viste le tempistiche di rilascio della quinta, immaginiamo che Outlander 6 stagione possa debuttare negli Stati Uniti entro la fine del 2021, e approdare in Italia subito dopo, molto probabilmente su Fox. Le riprese avrebbero dovuto prendere il via nel corso del maggio dello scorso anno, ma la pandemia globale non lo ha reso possibile.

continua a leggere dopo la pubblicità

Lo scorso febbraio, Sam Heughan ha confermato il ritorno sul set in Scozia: “Abbiamo iniziato ha girare” ha dichiarato l’attore, confermando il primo ciak a Outlander 6. Come la quinta, anche la sesta stagione conterà dodici episodi.

Come finisce Outlander 5 stagione? Dove siamo rimasti

[ATTENZIONE SPOILER sul finale della quinta stagione. Non continuare a leggere se non vuoi sapere come si conclude Outlander 5]

Outlander 5 Jamie e Claire interpretati da Sam Heughan e Caitriona Balfe Credits Starz e Fox Life

Venerdì 15 maggio 2020 va in onda in Italia su Fox Life il finale della quinta stagione. Come finisce Outlander 5 stagione?

Claire viene rapita

In apertura del finale vediamo Claire catturata da Lionel Brown e dai suoi uomini. Avendo scoperto che Claire utilizza una falsa identità per diffondere idee potenzialmente pericolose, questo è lo scotto che Lionel Brown le fa pagare. I tentativi di fuga non la risparmiano da violenze e torture.

Mentre è ostaggio di Lionel Brown, Claire fa la conoscenza di Wendigo Donner. È un altro viaggiatore nel tempo. Lei gli promette di farlo tornare indietro nel caso lui possa aiutarla. Putroppo il sostegno di Wendigo è minimo perché teme le conseguenze delle sue azioni.

Proseguono le violenze, sempre più brutali, ai danni di Claire. Per riuscire a resistere si rifugia in un’immagine: la sua famiglia che si trova insieme per festeggiare il ringraziamento.

Jaime salva Claire

continua a leggere dopo la pubblicità

Fortunatamente, grazie al segnale di pericolo reso visibile, Jamie e i suoi compagni, riescono a salvare Claire. Quest’ultima decide di onorare il suo giuramento e non si toglie la vita.

La giovane non è in grado di indicare nello specifico chi le ha inflitto la violenza più grande. Così Jamie non risparmia nessun uomo rimasto. Fa un’eccezione per Lionel che deve essere interrogato.

Wendigo, nel frattempo, non si trova più. Con una forza d’animo incredibile, Claire sceglie di non lasciarsi distruggere dal trauma subito.

Lionel muore per mano di Marsali

Di fronte alla richiesta di pietà di Lionel, Claire sta quasi per tornare sui suoi passi. Quando, però, Lionel prosegue con le sue osservazioni negative, non viene più risparmiato e muore con un’iniezione letale. È Marsali a compiere il gesto. Jamie riporta il corpo della vittima a suo fratello Richard, assumendosi la responsabilità della morte. Richard – come è prevedibile – non reagisce bene e promette vendetta.

C’è un altro pericolo che incombe. Lo intuiamo dalle ultimissime scene in cui la pace, la tranquillità e il momento di intimità tra Claire e Jamie lasciano un retrogusto dolceamaro. Quanto mai potrà durare?

Outlander 6 stagione trama, anticipazioni

Caitriona Balfe e Sam Heughan in una scena di Outlander. Credits: Fox.

continua a leggere dopo la pubblicità

La sesta stagione di Outlander vedrà Claire e Jamie pronti a lottare per proteggere coloro che amano, mentre affrontano le prove e le difficoltà della vita nell’America coloniale.

Stabilire una casa nel Nuovo Mondo non è affatto un compito facile, in particolare nell’entroterra selvaggio della Carolina del Nord – e forse in modo più significativo – durante un periodo di drammatici sconvolgimenti politici.

I Fraser si sforzano di mantenere la pace e prosperare all’interno di una società che – come Claire sa fin troppo bene – sta inevitabilmente marciando verso la Rivoluzione. In questo contesto che annuncia la nascita della nuova nazione americana, Claire e Jamie hanno costruito insieme una casa a Fraser’s Ridge.

I due innamorati devono ora difendere questa casa, eretta su un terreno concesso loro dalla Corona, non solo dalle forze esterne, ma anche dai conflitti e dai conflitti crescenti nella comunità sotto le loro cure. Per i Fraser e i loro parenti stretti, “casa” è più di un semplice luogo in cui vivono, è il luogo in cui stanno gettando le basi per il resto della loro vita.

La sesta stagione rivela cosa succede quando c’è disarmonia e divisione tra gli abitanti della comunità che hai creato: quando si diventa estranei, o “stranieri”, per così dire, emarginati e rifiutati nella propria stessa casa.

Outlander 6 stagione racconta le vicende del sesto libro della saga che non sono già stati anticipati nella quinta. Si tratta di Nevi infuocate (A Breath of Snow and Ashes), romanzo di Diana Gabaldon. È il produttore esecutivo Matthew B Roberts a annunciarlo, come riportato da Deadline. Sempre lui aggiunge che continua il filo conduttore già visto in passato: “Come nelle stagioni passate, guardiamo sempre in avanti e in indietro” per controllare se ci sia “modo di aggiungere qualcosa che ci è sfuggito” o proiettarsi nel futuro.

continua a leggere dopo la pubblicità

Nella sesta stagione di Outlander ci attende la Rivoluzione Americana, e ci aspettiamo di vedere la vendetta di Richard per vendicare il fratello. Ricordiamo, infatti, che quando Jamie gli porta il corpo esanime del rapitore di Claire, si assume la responsabilità. Nonostante sia stato Marsali a togliere la vita a Lionel, agli occhi di Richard è Jamie a essere l’artefice. Così Richard gli fa una promessa: a tempo debito ci saranno delle conseguenze.

Non solo, speriamo di trovare risposta alle domande lasciate in sospeso nella quinta stagione. Dove è finito il giovane Ian? Cosa ha vissuto esattamente? I suoi problemi sono davvero legati a una donna? Ci sono addirittura questioni aperte dalla stagione 4: Fraser’s Ridge è ancora in pericolo? Al momento Claire e Jamie sembrano essere al sicuro, ma potrebbero non esserlo ancora per molto.

Cast di Outlander 6, attori e personaggi

Il cast della sesta stagione ritrova Caitriona Balfe nei panni di Claire Randall Fraser, Sam Heughan nel ruolo di Jamie Fraser, Richard Rankin nelle vesti di Roger Wakefield, Sophie Skelton che presta il volto a Brianna Randall, John Bell che è l’attore di Young Ian Murray, Lauren Lyle che porta in scena Marsali Fraser, e Caitlin O’Ryan nel ruolo di Lizzie Wemyss.

A loro si uniscono gli interpreti di una nuova famiglia. Tom Christie (Mark Lewis Jones) Allan Christie (Alexander Vlahos) e Malva Christie (Jessica Reynolds) debuttano nella sesta stagione. Tom è un ex prigioniero di Ardsmuir e devoto protestante, che arriva a Fraser’s Ridge con le figlie Allan e Malva e un nutrito seguito di cui è leader.

Trailer di Outlander 6

In concomitanza del via alle riprese di Outlander 6, il network Starz ha diffuso un video backstage che trovate di seguito:

Outlander 6 in streaming

continua a leggere dopo la pubblicità

In streaming, la sesta stagione sarà disponibile su NOW, la piattaforma streaming di Sky, in concomitanza della sua messa in onda su Fox.