tommaso-zorzi-pronto-al-grande-passo:-proposta-pazzesca

La carriera di Tommaso Zorzi è pronto a fare il grande passo che potrebbe svoltargli la carriera: andiamo a vedere qual è la proposta pazzesca.

L’opinionista televisivo pronto al grande passo (via Screenshot)

E’ l’uomo più ricercato dal mondo della televisione, con la sua personalità che sta facendo strizzare gli occhi a tantissimi conduttori. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, che dopo la gloriosa esperienza al Grande Fratello Vip, sta convincendo anche nei panni di opinionista al reality ‘L’Isola dei Famosi‘. Adesso, come riporta il portale di Nicola Porro, ci sarebbe Maurizio Costanzo pronto ad avere lo show-man ospite fisso durante la sua trasmissione.

Infatti dopo aver partecipato da ospite durante le prime puntate del Maurizio Costanzo Show, Zorzi potrebbe vestire i panni dell’opinionista fisso. Inoltre il marito di Maria De Filippi, recentemente, ha espresso pubblicamente gli elogi nei confronti dell’opinionista dell’Isola dei Famosi. Per Costanzo, Zorzi riesce a distinguersi soprattutto per intelligenza, simpatia e verve, ma non solo. Infatti Tommaso può portare anche tutti i suoi fans a seguire la trasmissione, visto che è seguitissimo sui social. Andiamo quindi a vedere il periodo dell’influencer italiano.

Tommaso Zorzi, l’uomo più amato della televisione: tutti lo cercano!

L’influencer ricercatissimo dalla televisione italiana (Foto: Facebook)

Dopo la grandissima vittoria al Grande Fratello Vip, Mediaset ha deciso di inglobare nel suo mondo Tommaso Zorzi. Dopo il reality, l’influencer è ricercatissimo dalle trasmissioni televisive e sono bastate un paio di puntate dell’Isola dei Famosi per ricevere anche il corteggiamento di Maurizio Costanzo. Il Biscione è quindi pronto a coltivare il giovane talento, pronto a proporsi come nuova personalità della televisione italiana.

Anche durante la sua ultima intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘, l’influencer si è detto pronto a farsi le ossa in televisione. Zorzi sembra avere le idee chiare sul suo futuro ed è pronto a costruirsi una carriera nei programmi delle reti Mediaset. Inoltre recentemente Tommaso ha ricevuto anche i complimenti di Iva Zanicchi, compagna di viaggio durante il reality dei naufraghi. Inoltre prima di approdare al Biscione, l’influencer ha partecipato a programmi come Riccanza ed adesso è pronto a creare il suo format interattivo online, basato proprio sull’Isola dei Famosi.