Quando finisce Leonardo su Rai 1?

Per la regia di Dan Percival e Alexis Sweet, la fiction Leonardo debutta martedì 23 marzo 2021 su Rai 1 in prima visione assoluta e in prima serata. Nel cast spiccano Aidan Turner (Leonardo da Vinci) e Matilda De Angelis (Caterina da Cremona) e la partecipazione straordinaria di Giancarlo Giannini (Andrea Del Verrocchio) oltre a Freddie Highmore (Stefano Giraldi). Grazie alla fiction Leonardo arriva sul piccolo schermo una storia a puntate che ha al centro un genio. Se la sua genialità è indiscussa, la personalità è alquanto sfaccettata, complessa e misteriosa. Ancora oggi è avvolta dal mistero. È una storia vera? Quanto di romanzato c’è in generale? Leonardo da Vinci è maledetto davvero come raccontato nella prima puntata (episodi 1 e 2)? Di Leonardo quanti episodi ci sono per cercare di sbrogliare almeno parte di questo enigma? Quando finisce Leonardo su Rai 1? Martedì 13 aprile 2021 è prevista l’ultima puntata di Leonardo su Rai 1.

Di seguito ulteriori dettagli su Leonardo: numero di episodi e programmazione.

Di Leonardo quanti episodi mancano

Miriam Dalmazio e Matilda De Angelis nella fiction Leonardo. Credits: Fabio Lovino e Rai

Leonardo è una co-produzione Lux Vide e Sony Pictures Television in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions, in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures distribuita da Sony Pictures Television. Questo titolo è creato da Frank Spotnitz e Steve Thompson, prodotto da Luca Bernabei.

Di Leonardo quanti episodi ci sono? Otto per la prima stagione. Occorre precisare, tuttavia, che per la messa in onda sono accorpati in quattro serate. Di conseguenza sono quattro puntate, ognuna composta da un doppio episodio. A seconda di quando tu stia leggendo questo articolo, il numero di episodi che mancano alla fine – ovviamente – varia. Per fare i conti, ecco uno schema riassuntivo della programmazione completa.

Leonardo programmazione puntate su Rai 1

Ecco la programmazione delle puntate di Leonardo su Rai Uno in prima serata e in prima visione a partire dalle 21.25.

Prima puntata – martedì 23 marzo 2021

– martedì 23 marzo 2021 Seconda puntata – martedì 30 marzo 2021

– martedì 30 marzo 2021 Terza puntata – martedì 6 aprile 2021

– martedì 6 aprile 2021 Quarta puntata – martedì 13 aprile 2021