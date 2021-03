Pino Insegno e la rottura con Roberta Lanfranchi: tutta la verità sulla separazione

Spread the love

La storia d’amore tra Pino Insegno e Roberta Lanfranchi è durata dieci anni, perchè poi i due si sono lasciati?

Pino Insegno e Roberta Lanfranchi (Gettyimages)

Pino Insegno rappresenta uno dei personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo che meglio ha incarnato quel senso di dinamismo e quell’essere poliedrico che tanto serve soprattutto in tempi moderni. Di fatto Insegno è attore, doppiatore, comico e conduttore televisivo. Insomma, un mix vincente che gli ha consentito negli anni di cavalcare la cresta dell’onda, ma soprattutto imporsi in maniera considerevole all’interno del panorama italiano.

Il suo ruolo all’interno del gruppo comico ‘La Premiata Ditta‘ è stato di sicuro molto importante, ed ha rappresentato un passaggio decisivo all’interno della sua carriera. Pino, insieme a Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi Francesca Draghetti ha scritto pagine importanti della comicità italiano.

L’avventura con i suoi compagni di viaggio, però, è terminata ormai da diversi tempo. Cosi Pino si è lasciato andare ad avventura da “solista“, restando comunque sulla cresta dell’onda, ma trovando anche grande soddisfazione nel mondo della radio e del doppiaggio. Eppure, anche la vita privata del buon Insegno ha catturato sempre la grande attenzione del suo pubblico, soprattutto per una delle grandi storie della sua vita.

Pino Insigne e la storia con Roberta Lanfranchi

Pino Insegno, Roberta Lanfranchi, Max Giusti e Roberto Bolle (Gerryimages)

Una delle storie d’amore più importanti che ha animato la vita di Pino, è quella condivisa con Roberta Lanfranchi. Showgirl a tutti gli effetti, Roberta è un’attrice ma anche conduttrice, televisiva e radiofonica, che negli anni ha raccolto grandi consensi soprattutto per le sue partecipazioni a prodotti come ‘Domenica In’, ‘Tale e Quale show’ o anche ‘Paperissima Sprint‘ in compagnia del Gabibbo.

Roberta e Pino hanno condotto una storia d’amore molto intensa, che ha portato loro anche l’arrivo di due figli, Matteo e Francesco. Ma cosa ha portato poi, a distanza di dieci anni, alla fine della loro relazione?

Leggi qui -> Roberta Lanfranchi dopo Pino Insegno: diventa un unicorno

Leggi qui -> Francesca Draghetti de La Premiata Ditta che fine ha fatto?

Pino e Roberta, perchè si sono lasciati?

Insomma, dieci anni d’amore tra Insegno e Lanfranchi non sono evidentemente terminati cosi, di punto in bianco. Un qualcosa che è arrivato nel corso del tempo, e concretizzato nell’ormai lontano 2007. La stessa Roberta, nel corso di un’intervista su ‘Chi’, ha toccato l’argomento spiegando i suoi stati d’animo.

“Sono di fronte a una mia crisi personale, non posso negarlo. Pino mi ha conosciuta quando avevo 20 anni, lui ne aveva quindici di più. In questi anni mi ha osservata crescere, ha assecondato certi cambiamenti, ma forse la mia voglia di autonomia è stata troppo repentina e, in parte, può averlo turbato, scosso, stupito”, le parole della Lanfranchi.

Insomma, cambi di vedute dettati anche dall’età molto differente dei due ed un percorso di crescita che li ha gradualmente allontanati.