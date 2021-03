neff-ti-regala-la-cucina-italiana

NEFF, marchio di elettrodomestici da incasso che da oltre 140 anni ispira tutti gli appassionati di cucina, mette al centro i propri clienti invitandoli a condividere sul sito del brand le loro esperienze sui prodotti acquistati presenti a catalogo sul sito neff-home.com/it

Un premio per la vostra opinione

Dal 1 aprile al 31 dicembre 2021 parte una nuova campagna recensioni: un’occasione unica per tutti gli appassionati di cucina per dare la propria opinione e condividere consigli utili per tutti i foodlovers, guidandoli così nella scelta dell’elettrodomestico NEFF che meglio incontri le loro esigenze e che lasci spazio alla loro creatività in cucina. Il premio? Un abbonamento annuale, cartaceo e digitale, del nostro mensile. Una collaborazione che vedrà protagoniste anche le eccellenze italiane da Nord a Sud attraverso un progetto che vedrà luce da aprile fino a novembre 2021.

Come partecipare?

Partecipare è semplice e veloce: è sufficiente effettuare la registrazione del prodotto acquistato accedendo alla sezione dedicata del sito e compilare il modulo con i dati personali e quelli dell’elettrodomestico. L’operazione è valida su tutti i prodotti acquistati a marchio NEFF presenti attualmente a catalogo e sarà attiva dal 1 aprile al 31 dicembre 2021.

«NEFF da sempre si rivolge agli appassionati di cucina e ha molto a cuore le loro esigenze; proprio per questo ricevere la loro opinione è per noi fondamentale per comprendere ancora di più i bisogni dei consumatori», spiega Graziana Sorrentino, Brand Communication Manager di NEFF. «Sempre più clienti si affidano alle recensioni presenti sul nostro sito prima di procedere all’acquisto dei nostri prodotti per capirne tutte le caratteristiche e i plus. Gli alti standard qualitativi degli elettrodomestici NEFF trovano sempre conferma nelle parole di chi li ha acquistati e continueremo a sostenere questa importante feature a servizio dei nostri futuri clienti».