Marco Coruzzi in arte Platinette, oggi non ha più nulla di quello che era un tempo: è completamente irriconoscibile

Marco Coruzzi conosciuto da tutti come Platinette continua a stupire il pubblico. E’ completamente cambiato. Ecco le curiosità.

Marco Coruzzi è un conduttore radiofonico, cantante italiano e personaggio televisivo, conosciuto al pubblico come Platinette. I successi del nostro Marco sono numerosi, partendo come fruttivendolo e arrivando ad essere un giornalista, conduttore radiofonico e personaggio pubblico. Negli anni 70, fa parte del collettivo canoro “en travesti” esibendosi in feste, serate e discoteche. Negli anni 80 farà parte anche dei cori dell’amica Giuni Russo.

Approda a Milano, diventa autore televisivo in due edizioni del Festivalbar e RockCafe, programma andato in onda su Rai2. Tanti sono stati i successi professionali di Marco Coruzzi, uno di questi, negli anni 90 è lo speciale dedicato al Festival di Sanremo e non ha mai abbandonato la radio, conducendo una sua trasmissione dal 1999, Platinews.

Il suo esordio lo ha partecipando al Maurizio Costanzo show vestito da drag queen che lo renderà un personaggio vero e schietto in quanto sarà la prima drag queen portata al grande pubblico italiano e la prima ad aprire lo spettacolo nel panorama italiano di altri personaggi simili a lui. Gli anni 2000 vedono Platinette in numerose trasmissioni televisive, da Amici di Maria de Filippi alla Pupa e il Secchione, fino ad arrivare a partecipare a Sanremo con Grazia di Michele in Io sono una finestra toccando i temi dell’omosessualità e della diversità e piazzandosi al 16esimo posto.

Oggi, Platinette, super seguito sui social, ha deciso di dare un tocco di cambiamento per sé e per il suo benessere.

Mauro Coruzzi e il cambiamento shock: ha stupito tutti

Marco Coruzzi è stato sempre una persona molto sicura di sé ma ha deciso di dare un tocco di cambiamento e miglioramento nella propria vita. Nel 2015 si era mostrato al grande pubblico italiano con la stessa personalità che lo accompagna ormai da anni, ma con una modifica ben visibile a tutti: la perdita di peso e un benessere fisico che non può essere sottovalutato.

Coruzzi infatti si è sottoposto ad una operazione con l’introduzione di un palloncino intragastrico per perdere peso, riducendo il suo peso a 40kg. In un’intervista, Mauro dichiara un malessere che ormai si portava da tanti anni, quello di mangiare in maniera compulsiva anche quando non ne aveva realmente bisogno e ad un certo punto, dichiara, che doveva trascinare persino una gamba, e quindi con forza si è rialzato e ha deciso di combattere questa sofferenza che da sempre si portava dentro. Da quel momento il cambiamento è sotto gli occhi di tutti.

Platinette ha svelato anche di voler partecipare a Ballando con le Stelle, e ci auguriamo che alla prossima edizione ci sarà anche lui a deliziarci con la sua simpatia.