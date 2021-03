Maddalena è la cantautrice che vuole rendere l’ansia pop

Nel singolo d’esordio Anxiety is a modern cliché canta “la più umana delle fragilità”. Che, in questo periodo di pandemia globale, attanaglia soprattutto la sua generazione, la Generazione Z. Il rimedio: visualizzare e condividere

Mentre Oltreoceano alcuni dei più grandi nomi della musica dedicano canzoni e speech impegnati alla salute mentale, pare che a casa nostra non sia ancora considerato un nodo così importante. Raccontare il proprio dolore è una prerogativa di moltissimi artisti. Un’urgenza comunicativa dalla tradizione millenaria. Lo era per i poeti di epoche passate e lo è ancora per chi, in questi tempi, si occupa di testimoniare – tramite canzoni, opere e narrazioni di ogni tipo – le caratteristiche (e i dubbi) del proprio passaggio su questa Terra. Ma un conto è parlare di sofferenza e di fragilità, un conto è mettere a tema un punto così delicato per milioni di persone. Senza vergogna e con chiarezza. Con l’arrivo della pandemia – e i conseguenti disagi a causa del cambiamento della propria vita personale e sociale in seguito ai piccoli e grandi lockdown che siamo chiamati a rispettare – la salute mentale sta iniziando a essere più considerata. I dati parlano chiaro: c’è un’emergenza in corso. Più silenziosa rispetto ad altre, però altrettanto forte.

In questo contesto così complesso, c’è un’artista italiana che ha deciso di dedicare il suo primo singolo ufficiale all’ansia. Si tratta di Maddalena, cantautrice romana classe 1998, che ha pubblicato il brano Anxiety is a modern cliché con Universal Music Italia. Un debutto coraggioso che, con leggerezza e uno stile che alterna italiano e inglese, finisce per essere la testimonianza importante di una ragazza appartenente alla Generazione Z. Che non nasconde le fragilità di questi tempi. E che, parlandone esplicitamente, si avvicina agli ascoltatori coetanei offrendo loro l’occasione per non sentirsi soli. L’Abbiamo incontrata.

Come mai questa canzone?

“C’è stato un lungo metabolismo, un lungo viaggio che mi ha spinta a uscire con questo brano. Per colpa dell’ansia soffro d’insonnia da quando sono nata. L’ho visualizzata, l’ansia, e mi ha fatto sorridere, perché ho capito che è la proiezione della mia regia, della nostra regia, di una qualche regia. Ho pensato che fosse in linea con questo tempo storico così surreale. Ho scritto Anxiety is a modern cliché prima della pandemia, ma insieme al team di Universal ho pensato che fosse il momento più sincero per uscire”.

Che effetto ti ha fatto riascoltare il pezzo dopo l’arrivo del coronavirus?

“Ha aperto in me un sacco di riflessioni. Ho pensato al fatto che è importante parlare di ansia e del disagio psichico in generale. Pochi giorni fa ho fatto un piccolo esperimento antropologico sul mio profilo Instagram, aprendo una sorta di vetrina di condivisione anonima. Le persone hanno una gran voglia di parlare delle proprie ansie con gli altri. Non credo che sia un caso, poi, che un brano come Musica leggerissima di Colapesce Dimartino abbia riscosso tutto questo successo dopo Sanremo. Credo anche che sia ugualmente importante raccontarsi. Io provo a farlo con una vena ironica. O comunque con leggerezza”.

Ecco, come affrontare il tema dell’ansia e dalla salute mentale?

“Sono convinta che sia fondamentale la comunicazione. La musica per me è autoanalisi. Parlare e scrivere di ansia mi aiuta a superarla. Mi ha fatto molto piacere l’invito da parte di Telemaco, centro di psicoanalisi per l’adolescenza: faremo un incontro il prossimo 22 aprile. Credo nell’elemento terapeutico delle arti. E invito tutti i ragazzi della mia età a esprimersi. Le persone che non si raccontano mi insospettiscono (ride, ndr)”.

Mostrare il proprio dolore può portare a qualcosa di positivo, insomma.

“Assolutamente sì. Il massimo per ogni musicista è quello: raccontare una cosa che vivi e vedere che altre persone possono immedesimarsi in quello che scrivi. In certi casi, chiaramente, la musica non basta. Io sono una grande fan della psicoanalisi. La consiglio a tutti. Penso che ognuno di noi abbia bisogno di parlare di sé. Però, se ti parlo della mia esperienza, la musica è fondamentale”.



I dati sulla salute mentale che si riferiscono alla situazione attuale non sono confortanti.

“Temo che venga sottovalutato l’impatto. Nel caos di questa situazione, si parla troppo poco del fattore psicologico. È come se non fosse una priorità. Il che è grave e sicuramente lascerà un segno in tante persone”.

Perché nel nostro Paese manca questa attenzione?

“In Italia è come se si mettesse il tema sotto al tappeto. Non ti so dire il motivo, ma sicuramente un problema c’è. Nel mio piccolissimo vorrei fare la mia parte. In futuro mi piacerebbe dar voce a diverse problematiche, magari con una vena pop. Ecco: rendere pop l’ansia è la cosa più difficile del mondo”.

Quali sono i tuoi riferimenti musicali?

“Spazio dal cantautorato sperimentale di Franco Battiato alle protagoniste femminili come Lady Gaga e Billie Eilish, che mi piace perché la sua sembra un’urgenza sincera e originale”.

Credi che nel panorama discografico italiano ci siano molti nomi che pensano più al marketing che all’urgenza comunicativa?

“In tutto il mondo ci sono cose più o meno urgenti. Io, però, provo a giudicare il meno possibile. La grande sfida oggi è essere originali e sinceri, ma allo stesso tempo riuscire a vendere. Non è semplice. Poi, nella musica italiana non ci sono tantissime donne. E anche questo è un punto sul quale è necessario lavorare. Hho provato sulla mia pelle la difficoltà di essere donna nel mondo della musica”.

Cioè?

“Ho fatto il giro nelle varie case discografiche e giustamente mi sono presa un po’ di porte in faccia. Fanno parte del gioco. Però, un importante discografico mi ha detto: ‘Di fronte a due progetti musicali dello stesso livello, privilegiamo quello di un artista uomo’”.

Però, ti sei presa la rivincita: il tuo singolo è stato prodotto da Andrea Rigonat. Non male per un debutto!

“Non avrei potuto chiedere un battesimo migliore. È un grande professionista e musicista. L’ho capito quando ho percepito che mi avrebbe lasciato molto spazio, pur proponendomi una sua visione della musica. È stata un’esperienza incredibile. Una persona corretta e un grande ascoltatore. Abbiamo prodotto Anxiety is a modern cliché e anche un altro brano”.

Quando l’album?

“La discografia è molto diversa rispetto a un tempo. Ora l’idea è quella di muoversi per singoli. Mi piacerebbe farne uscire un altro o subito prima o subito dopo l’estate. Al momento vorrei lavorare di qualità più che di quantità”.

E intanto stai studiando Filosofia. Riesci a conciliare tutto?

“La Filosofia alimenta la mia voglia di scrivere, che è la cosa che mi interessa di più. Poi, ho mille idee per la testa: mi piacerebbe anche lavorare nel mondo del cinema e sceneggiare dei film”.

Anxiety is a modern cliché alterna italiano e inglese. Ti piacerebbe continuare a portare avanti questo bilinguismo? Non è una scelta semplice, specie nel panorama musicale italiano.

“Esatto, è una sfida. Molti mi remano contro, perché effettivamente cantare in inglese in Italia ha una componente di rischio. Ma io, ingenuamente, non ci ho mai nemmeno pensato. Scrivere in italiano e inglese mi dà una libertà espressiva e comunicativa molto ampia. Il che non significa che mai prediligerò solo la mia lingua. Mi appartengono entrambe. E se domani mi andrà di scrivere in aramaico, lo farò”.