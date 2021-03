il-sindaco-ambroggio:-“nei-prossimi-dieci-giorni-vaccinati-tutti-gli-over-80-e-gli-operatori-scolastici-di-savigliano”

Attraverso una comunicazione sui canali social del Comune di Savigliano il Sindaco Giulio Ambroggio ha stilato un piano a breve termine per quanto riguarda le vaccinazioni di alcune categoria di cittadini.

In base alle notizie fornite dall’ASL, infatti, entro domani, 31 marzo 2021, verranno vaccinati tutti i volontari cittadini. Il 6 aprile, invece, è stata segnata come deadline per la vaccinazione di tutti gli over 80 di Savigliano mentre entro l’8 aprile si completeranno le vaccinazioni degli operatori scolastici cittadini.

Dopo Pasqua, infine, cominceranno le vaccinazioni dei cosiddetti vulnerabili, dei Caregiver e degli over 70 sempre di Savigliano.