giulia-salemi-torna-in-tv-come-conduttrice:-scelto-il-nuovo-programma

Giulia Salemi è pronta a tornare in tv come conduttrice dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5: scelto il nuovo programma, è una novità

(Instagram)

Il Grande Fratello Vip 5 è durato sei mesi ma in realtà non è ancora finito. O meglio, non per alcuni dei suoi protagonisti che ormai fanno tappa fissa in tv e non solo. Tommaso Zorzi ha trovato una nuova casa negli studi dell’Isola dei Famosi come opinionista. E ora è pronta a tornare anche Giulia Salemi.

Il prossimo primo aprile l’influencer piacentina compirà 28 anni ma il regalo se l’è già fatto sotto forma di nuovo appuntamento in tv. Dal 16 aprile infatti comincerà su Mediaset Play ‘Salotto Salemi‘, il primo programma condotto interamente da lei. In tutto per ora sei puntate, disponibili in streaming, ogni venerdì sulla piattaforma di Mediaset.

L’idea le era nata durante il lockdown e l’ha perfezionata stando dentro alla casa del GF Vip fino a quando non è uscita. La Salemi farà la padrona di casa, o meglio di salotto, ospitando alcune amiche che fra un trucco e l’altro si racconteranno come avviene in un salone di bellezza.

Ci saranno Paola Di Benedetto, vincitrice del GF Vip 4, Martina Hamdy, ex concorrente del GF Vip 3 e annunciatrice del meteo sulle reti Mediaset. Ma anche Veronica Ferraro, migliore amica di Chiara Ferragni, e Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso. Infine Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli che è appena sbarcato all’Isola 15 e soprattutto Dayane Mello che ha condiviso con lei buona parte del GF Vip

(Instagram)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Barbara D’Urso, rivelazione importante: l’entusiasmo dei fan – VIDEO

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la storia continua. Ma un ex della bella piacentina lancia la bomba

Lontano dai riflettori della tv, Giulia sta coltivando la sua storia con Pierpaolo Pretelli. Sono molti che sperano suia la volta buona per entrambi, ma sulla coppia è spuntata un’ombra sotto forma di un ex fidanzato della ragazza.



(Instagram)

Lui è Abraham Garcia che al settimanale ‘Nuovo ha lanciato un avvertimento a Pretelli: “Stai attento. In ogni reality show Giulia aveva una finta storia d’amore. Mi sono sentito usato da lei”. Tra loro è finita parecchio tempo fa, ma evidentemente fa ancora male. Se sia solo una vendetta mediatica oppure ci sia un fondo di verità ancora non lo sappiamo, però sta facendo rumore.