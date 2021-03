Ecco perché Maurizio Costanzo regala tartarughe ai suoi ospiti

Chi ha seguito le ultime storie di Giulia De Lellis, avrà scoperto che Maurizio Costanzo è solito fare un dono agli ospiti che passano per il suo salone. L’influencer, infatti, ha condiviso con i follower una storia in cui mostra un piccolo regalo a forma di tartaruga donatole proprio da Maurizio Costanzo. E avrebbe aggiunto che il conduttore lo fa in segno di buon auspicio e con tutti i suoi ospiti.

Ma perché proprio una tartaruga? E’ il sito di Fanpage a rispondere a questa domanda e che riportiamo in questo articolo. Maurizio Costanzo nutrirebbe un profondo amore e una profonda passione per questo animaletto. Prima di tutto, ci avrebbe scritto un libro intitolato: “La strategia della tartaruga. Manuale di sopravvivenza” edito da Mondadori ed uscito nel 2009. Un libro che prende spunto dalla tartaruga come metafora esistenziale. Inoltre, come leggiamo sempre su Fanpage, il conduttore ne avrebbe sempre una in tasca con sé. Non solo.

Costanzo sarebbe un vero e proprio collezionista di tartarughe finte e la sua collezione, in questo momento, ammonterebbe a circa 5 mila tartarughe di varie forme e dimensioni. Il sito rivela, infine, che Maurizio Costanzo avrebbe adottato una tartaruga spiaggiata ad Ansedonia che oggi porterebbe il nome di Fortuna.