coronavirus,-a-savigliano-219-attualmente-positivi:-si-registrano-altri-due-decessi

Crescono ancora i casi di Covid-19 nel comune di Savigliano: sono infatti 219 gli attualmente positivi in città. Di questi, 27 sono attualmente ricoverati in ospedale (4 in terapia intensiva).

Rispetto all’ultimo aggiornamento, datato 25 marzo, si registra quindi un aumento di 30 unità sui contagi saviglianesi. Purtroppo, negli ultimi 5 giorni, si segnalano due nuovi decessi, per un totale di 56 dal 1° ottobre 2020.