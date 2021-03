chiara-ferragni,-lancia-una-linea-di-tutine-per-neonati-e-il-web-le-si-scatena-contro-“ma-chi-…”

Spread the love











In questi ultimi giorni abbiamo visto sui social tante fotografie della piccola Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e di Fedez, nata soltanto da pochissimo. Proprio la sua mamma, una nota influencer, tra le più famose al mondo, in occasione della nascita della sua bambina, ha lanciato una linea di tutine, tutte dedicate a lei. Ad ogni modo, se da una parte, tantissimi utenti hanno colto l’occasione per farle dei complimenti, dall’altra in molti si sono letteralmente scagliati contro l’influencer. Il motivo? Il costo delle tutine che sembra non essere proprio alla portata di tutti. Facciamo un pò di chiarezza.

Chiara Ferragni lancia la linea di tutine da neonata dedicata alla figlia Vittoria

Ebbene si, l’imprenditrice digitale più famosa al mondo, sembra aver lanciato New Born, ovvero una collezione di vestitini “di lusso”, creati e dedicati alla sua bambina, da lei indossati proprio in questi giorni. Anche al momento della nascita la piccola Vittoria indossava una tutina tutta rosa, tempestata di occhi, che sembra essere il simbolo che identifica proprio la Ferragni. In questi giorni, sul sito Chiara Ferragni Collection sono apparse davvero tantissime tutine, tutte super colorate chic sui toni del bianco ed anche del rosa. Anche il berrettino con l’occhio ha mandato tutti fuori di testa, proprio quello che la piccolina ha indossato appena nata.

Il pigiama dell’influencer sold out a poche ore dal parto

Appena due giorni prima del parto, invece, era stato lanciato il pigiama rosa di Chiara Ferragni, quello che poi ha indossato subito dopo la nascita della sua bambina e sembra che nel giro di poche ore sia andato sold out. Ma veniamo all’oggetto della polemica, sollevata dai tantissimi fan. Sembra che queste tutine abbiano un costo molto alto, non proprio alla portata di tutti. Il prezzo varia dai 92 euro, ovvero quella bianca con i loghi, a 295 euro.

Polemica sui social, le tutine costano troppo

Quest’ultima è quella realizzata in cashmere e lana rosa, una tutina super lusso che ovviamente non è proprio economica. Ecco che sotto al post pubblicato dall’influencer sono apparsi migliaia di commenti, alcuni di questi anche molto cattivi. «Sono belle le tutine, ma costano troppo, non ce le possiamo permettere». Questo quanto scritto da un utente, ed ancora un altro scrive «I bambini crescono in fretta, chi li spende di questi tempi 300 euro per una tutina?». Questi sono soltanto alcuni dei commenti pervenuti sotto al post, ma in realtà sono tantissimi i post simili. Dall’altra parte però, anche tanti altri fan sembra che abbiano preso le difese di Chiara Ferragni dicendo “E’ il costo delle tutine firmate. Se puoi le acquisti, altrimenti no”.

