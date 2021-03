camera-con-vista,-raffinatezza-e-colore-a-west-village

Laura ha abitato per alcuni anni questo appartamento nel West Village, a New York, prima di decidere che era giunto il momento di ristrutturarlo. Impegnata come dirigente nel mondo della moda, Laura si è così rivolta a Kathryn MacDonald, designer d’interni fondatrice di KJM Interiors LLC. Entrambe hanno pensato di aggiungere calore, raffinatezza e carattere a questo appartamento che era essenzialmente una scatola bianca e grigia, con le finiture ormai deteriorate. Senza intervenire sulle parti murarie, il rinnovamento è stato totale, a partire dai nuovi pavimenti a doghe larghe e dall’illuminazione. La cucina e i bagni sono stati completamente trasformati: «Uno dei passaggi fondamentali è stata la cucina, con mobili su misura a tutta altezza. Questo per utilizzare tutto lo spazio disponibile» spiega MacDonald. Un altro aggiornamento chiave è stata l’aggiunta della porta scorrevole in acciaio e vetro tra l’area comune e il bagno degli ospiti/camera da letto: «La proprietaria ospita regolarmente amici e familiari, per cui ho pensato a una sistemazione simile a una suite».

Kathryn MacDonald, West Village, New York

All’insegna della funzionalità l’area comune, un’unica grande stanza che comprende soggiorno, pranzo e cucina. L’interior designer ha aggiunto un tavolo rotondo e due sedie da pranzo, che funzionano come area di lavoro o spazio lounge aggiuntivo. Il divano con schienale curvo e le sedie girevoli sul lato della finestra formano un comodo gruppo di sedute, perfette per ammirare il paesaggio urbano. Le aree comuni e la suite del proprietario rivelano una tavolozza di colori neutri caldi accentati con verdi e fard. Nella suite per gli ospiti, Laura desiderava un’atmosfera più intima, da boutique hotel. Così si è optato per una palette nitida, con più bianco e blu, esaltata dall’arancione bruciato e dai toni caldi del legno e dell’ottone naturale. Kathryn McDonald ha coinvolto Christina Maybaum di Maybaum Gallery per ricercare un’opera che dialogasse con gli interni e gli esterni in maniera soddisfacente.

Kathryn MacDonald, West Village, New York

La scelta è caduta su Williamsburg, un dipinto della pittrice Hadas Tal posto sopra il carrello bar. «Trasforma completamente la grande colonna, che era piuttosto sgradevole» racconta l’interior designer. Fondamentale, anche in questo caso, il contributo della proprietaria: «Laura ed io abbiamo trascorso una giornata a Manhattan per scegliere gli accessori» conclude McDonald. «Completo accordo su una splendida brocca e bicchieri soffiati a mano da ABC home (presenti sull’isola e sul comodino) e alcuni vetri vintage e ceramiche che abbiamo trovato da The Real Real».