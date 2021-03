La besciamella con olio extravergine d’oliva è una variante della tradizionale e famosissima salsa besciamella, che non prevede l’uso di derivati del latte, ed è quindi perfetta per gli intolleranti al lattosio e per chi segue una dieta vegana. La minor quantità di grassi rispetto alla besciamella tradizionale (oltretutto sono tutti grassi di origine vegetale) fa sì che questa ricetta sia particolarmente adatta anche a chi è, più semplicemente, a dieta.

La béchamel è una delle cinque salse alla base della cucina francese, ma è molto usata anche nella cucina anglosassone, con il nome di white sauce, e nella cucina italiana, in cui esiste da moltissimo tempo ma in cui è stata canonizzata da “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi. In quel celebre ricettario, questa salsa è chiamata “balsamella” e differisce dalla francese per l’assenza di spezie.

In ogni caso la besciamella è formata da una base comune, un roux preparato mescolando la farina con un grasso, tradizionalmente il burro, e poi aggiungendo un liquido. In questa versione il burro viene sostituito dall’olio extravergine di oliva e il latte dal latte vegetale (di soia) e dal brodo vegetale.

Per l’olio, il nostro consiglio è di usare un olio dal gusto leggero, come quello del Garda o quello Ligure, l’idea è che il sapore possa essere solo un vago ricordo, e non essere invece preponderante.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti



Tempo di cottura: 15 minuti



Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

400 ml Acqua

½ Dadi vegetale bio

100 ml Olio Extravergine D’Oliva

80 g Farina

100 ml Latte di soia

q.b. Sale

q.b. Pepe

q.b. Noce Moscata

Preparazione

Per preparare la ricetta della besciamella con olio extravergine di oliva, cominciate con preparare un brodo vegetale facendo sciogliere il dado nell’acqua bollente.



In una casseruola a fuoco medio fate scaldare l’olio e unite la farina in un sol colpo: cuocete qualche minuto mescolando bene per formare il roux.



Aggiungete poco a poco il brodo, mescolando con vigore fino ad ottenere una crema liscia e senza grumi.



Incorporate il latte, continuando a girare.



Salate, pepate e aggiungete la noce moscata.