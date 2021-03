avanti-un-altro:-chi-sono-le-ragazze-nord-e-sud?

Spread the love

Nella decima edizione di “Avanti un altro!” tra le new entry si sono subito distinte due bellissime modelle, Emily De Nando e Carmela Generali, nei panni delle ragazze Nord e Sud. Conosciamole meglio. Quando parte la versione in prima serata, con ospiti vip, di “Avanti un altro”?

La nuova edizione di “Avanti un altro!”, sempre condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è in tv da lunedì 8 marzo dalle ore 18.45.

Si tratta di un ritorno importante per un programma molto amato dal pubblico, che festeggia i suoi primi 10 anni.

Da domenica 11 aprile, inoltre, l’appuntamento raddoppia: in prima serata andrà in onda “Avanti un altro pure di sera” con ospiti vip.

Ritroviamo Bonolis e Laurenti anche al timone di “Ciao Darwin: A grande richiesta” sempre sull’ammiraglia Mediaset il venerdì sera, con le repliche di puntate cult del famoso show antropologico che ha ancora un grande seguito.

Avanti un altro, Nord e Sud: Emily De Nando e Carmela Generali

Tra le new entry di “Avanti un altro!” su Canale 5 in fascia preserale, oltre a Carmen di Pietro nel ruolo di una poetessa che decanta ai concorrenti versi famosi in un modo particolare (con l’interrogativo finale), nel Salottino capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri) sono arrivate anche le ragazze Nord e Sud, rispettivamente Emily De Nando e Carmela Generali.

Emily De Nando, bionda e con occhi chiari, è originaria del Trentino Alto-Adige ed è un’appassionata della Juventus e di Cristiano Ronaldo. Lavora come modella.

Carmela Generali è di Pompei, anche lei fa la modella e l’influencer. Entrambe hanno un buon seguito su Instagram.

Nel Salottino della decima edizione di “Avanti un altro!” oltre a Miss Claudia (Claudia Ruggeri) e alle Nord e Sud, ritroviamo il Bonus Daniel Nilsson, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura Cremaschi, la Miss Anni Cinquanta Francesca Maria Giuliano, la Dottoressa Maria Mazza, lo Iettatore Franco Pistoni.