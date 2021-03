amici-2021,-rudy-zerbi-al-veleno-contro-anna-pettinelli-e’-una-signora-ma-…”

Spread the love











Amici 21, continuano le polemiche e le liti tra i professori della scuola più ambita d’Italia. Se da una parte c’è Alessandra Celentano che quest’anno ha iniziato una diatriba con Lorella Cuccarini, dall’altra Rudy Zerbi non sembra voglia lasciare in pace Anna Pettinelli. I due hanno avuto in questi mesi dei battibecchi anche molto pesanti, ma nonostante tutto continuano a punzecchiarsi. I nervi sono molto tesi quest’anno tra i vari professori di canto della ventesima edizione di Amici.

Amici 21, Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli

Questa volta a far infuriare Rudy Zerbi pare sia stato il guanto di sfida lanciato proprio da Anna Pettinelli. Il produttore discografico sembra che si sia letteralmente scagliato contro la speaker Toscana, riservandole delle parole piuttosto dure. La sfida lanciata dalla Pettinelli sembra prevedere lo schieramento di Aka7even contro Sangiovanni e dunque avrebbe soltanto un obiettivo, dimostrare le capacità di intonazione del suo allievo. Questa scelta però non soltanto non è piaciuta a Rudy Zerbi, ma sembra che sia stata criticata anche da molti allievi della scuola più ambita d’Italia.

La scelta della Pettinelli criticata da prof e alunni

“Insensato guanto di sfida. E’ una signora adulta che dovrebbe fare la prof ma che vaneggia con cose insensate e lesive. Scorrettezza grave”. Sono state queste le parole dichiarate da Zerbi, nei confronti della speaker Toscana, la quale ovviamente non è rimasta a guardare ma ha risposto per le rime. Sembrerebbe che anche lo stesso Sangiovanni non abbia visto di buon occhio questa proposta ed ha trovato l’appoggio del suo professore. “Se per lei è divertente far vedere a tutti che non so cantare bene facciamolo vedere. Se la sfida è sul cantare e i giudici devono analizzare quello non penso ci sia neanche bisogno di fare il guanto”. Sono state queste le parole del giovane allievo della scuola che proprio non riesce ad accettare questo guanto di sfida.

Anche Aka7even si scaglia contro la sua professoressa

La cosa incredibile è che anche lo stesso allievo della Pettinelli, Aka7even sembra aver mosso delle critiche alla sua insegnante, sostenendo che sulla base della sua scelta, sembrerebbe che l’insegnante pensi che la sua scrittura non sia al livello del suo antagonista. ” Sì, sembra che denigri anche me. Io non sono un interprete, io sono un cantautore. Nel momento in cui mi metti un pezzo senza barre per far vedere la mia vocalità, non è quello il mio obiettivo. Questo guanto denigra ciò che faccio”. Questo ancora il commento di Aka7even. Insomma Anna Pettinelli sembra sia stata criticata da tutti, anche dal suo alunno nonostante comunque la sua scelta volesse essere un modo per far emergere le sue qualità e competenze. La speaker Toscana però sarebbe andata avanti, confermando la sua scelta in collegamento telefonico e spiegando di aver soltanto delle buone intenzioni. Poi la professoressa parlando con il suo alunno sembra avergli chiesto soltanto di fidarsi di lei.

